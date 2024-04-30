https://ria.ru/20240430/maydanov-1943181994.html
Помощник Дениса Майданова рассказал о состоянии певца
Помощник Дениса Майданова рассказал о состоянии певца - РИА Новости, 30.04.2024
Помощник Дениса Майданова рассказал о состоянии певца
Композитор и певц Денис Майданов плохо себя почувствовал по пути на конкурс-смотр в Театре Российской Армии "Я горжусь", сейчас с ним все в порядке, рассказал... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T16:51
2024-04-30T16:51
2024-04-30T18:24
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Композитор и певц Денис Майданов плохо себя почувствовал по пути на конкурс-смотр в Театре Российской Армии "Я горжусь", сейчас с ним все в порядке, рассказал РИА Новости его помощник.Ранее во вторник в СМИ появилась сообщения, что Майданова экстренно госпитализировали. "Денис Васильевич на ногах переносит пневмонию. Ехал в Театр Армии на смотр конкурса патриотической песни "Я горжусь". Ехал туда от врача, принял лекарство, <...> возникла аллергия. Сейчас <...> под наблюдением врачей, все хорошо", — уточнил он.Информацию о том, что с артистом все в порядке, также подтвердила пресс-секретарь театра.Как ранее сообщили агентству в пресс-службе учреждения, финальное прослушивание песен смотра-конкурса для детей и юношества "Я горжусь" пройдет 30 апреля в Театре Российской Армии. Среди членов жюри — депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов, заместитель префекта ЦАО Москвы Лариса Тиунова, директор Театра Армии Милена Авимская, депутат Госдумы Андрей Картаполов, автор-исполнитель, участник спецоперации гвардии младший лейтенант Александр Сергеев.
https://ria.ru/20240419/uspenskaya-1941160182.html
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россия, москва, денис майданов, госдума рф, новости культуры, центральный академический театр российской армии , андрей картаполов
Шоубиз, Россия, Москва, Денис Майданов, Госдума РФ, Новости культуры, Центральный академический театр Российской армии , Андрей Картаполов
Помощник Дениса Майданова рассказал о состоянии певца
Помощник Дениса Майданова: у артиста возникла аллергия, сейчас с ним все хорошо
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Композитор и певц Денис Майданов плохо себя почувствовал по пути на конкурс-смотр в Театре Российской Армии "Я горжусь", сейчас с ним все в порядке, рассказал РИА Новости его помощник.
Ранее во вторник в СМИ появилась сообщения, что Майданова экстренно госпитализировали.
"Денис Васильевич на ногах переносит пневмонию. Ехал в Театр Армии на смотр конкурса патриотической песни "Я горжусь". Ехал туда от врача, принял лекарство, <...> возникла аллергия. Сейчас <...> под наблюдением врачей, все хорошо", — уточнил он.
Информацию о том, что с артистом все в порядке, также подтвердила пресс-секретарь театра.
Как ранее сообщили агентству в пресс-службе учреждения, финальное прослушивание песен смотра-конкурса для детей и юношества "Я горжусь" пройдет 30 апреля в Театре Российской Армии.
Среди членов жюри — депутат Госдумы
, заслуженный артист России Денис Майданов, заместитель префекта ЦАО
Москвы Лариса Тиунова, директор Театра Армии Милена Авимская, депутат Госдумы Андрей Картаполов, автор-исполнитель, участник спецоперации гвардии младший лейтенант Александр Сергеев.