https://ria.ru/20240430/lukoyl-1943196224.html

Филиал "Лукойла" подарил Бургасу 300 тысяч евро

Филиал "Лукойла" подарил Бургасу 300 тысяч евро - РИА Новости, 30.04.2024

Филиал "Лукойла" подарил Бургасу 300 тысяч евро

Филиал российской компании "Лукойл" в болгарском Бургасе подарил городу 300 тысяч евро для благоустройства, сообщает местный портал "Черноморье". РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T18:44

2024-04-30T18:44

2024-04-30T18:46

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Филиал российской компании "Лукойл" в болгарском Бургасе подарил городу 300 тысяч евро для благоустройства, сообщает местный портал "Черноморье". Договор о пожертвовании был подписан на официальной церемонии мэром Бургаса Димитаром Николовым и председателем правления "Лукойл Нефтохим" Евгением Маняхиным. Подаренные средства пойдут на строительство новой детской площадки и фитнес-зоны на Центральном пляже Бургаса - со спортивным оборудованием и веревочным мостом. "Мы присутствуем здесь не только как бизнес, мы здесь живем. Мы - часть этого сообщества и этого региона. В октябре будет 25 лет, как мы находимся в Бургасе. Мы чувствуем поддержку города, потому что здесь созданы условия для бизнеса. Двадцать пять лет - это целое поколение", - сказал глава "Лукойл Нефтохим". В начале декабря компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности. Агентство Блумберг в своей публикации о ситуации в Бургасе в начале апреля сообщало, что местные жители опасаются последствий смены владельца предприятия, о котором они "отзываются с любовью".

https://ria.ru/20240101/bolgariya-1919379747.html

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экономика, бургас, болгария, россия, лукойл, в мире, нефть