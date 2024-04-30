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Лукашенко думает над строительством в Белоруссии второй АЭС - РИА Новости, 30.04.2024
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12:55 30.04.2024 (обновлено: 13:13 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/lukashenko-1943142074.html
Лукашенко думает над строительством в Белоруссии второй АЭС
Лукашенко думает над строительством в Белоруссии второй АЭС - РИА Новости, 30.04.2024
Лукашенко думает над строительством в Белоруссии второй АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размышляет над строительством в Белоруссии второй АЭС, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:55
2024-04-30T13:13
белоруссия
александр лукашенко
белорусская аэс
в мире
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размышляет над строительством в Белоруссии второй АЭС, сообщает Sputnik Беларусь."Наверное, наше общество уже переболело постчернобыльским синдромом", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. Он отметил, что очень переживал, принимая решение о строительстве АЭС."Мы поступили правильно. Это самый чистый вид энергии. Не только электричество. Я хотел, чтобы в Беларуси появилась новая школа. А это образование. Сегодня у нас есть свои специалисты. И я хотел научить белорусов это делать", - отметил президент Белоруссии.Лукашенко уверен, что поступил мудро, построив БелАЭС, несмотря на всю критику и давление со стороны Польши и Литвы.По его словам, сейчас им постепенно овладевает мысль о возможности строительства еще одной станции. "Пока думаем. Очень бы хотелось вторую станцию построить", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942395309.html
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белоруссия, александр лукашенко, белорусская аэс, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Белорусская АЭС, В мире
Лукашенко думает над строительством в Белоруссии второй АЭС

Лукашенко заявил, что размышляет над строительством в Белоруссии второй АЭС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр
Президент Белоруссии Александр - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр. Архивное фото
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размышляет над строительством в Белоруссии второй АЭС, сообщает Sputnik Беларусь.
"Наверное, наше общество уже переболело постчернобыльским синдромом", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. Он отметил, что очень переживал, принимая решение о строительстве АЭС.
"Мы поступили правильно. Это самый чистый вид энергии. Не только электричество. Я хотел, чтобы в Беларуси появилась новая школа. А это образование. Сегодня у нас есть свои специалисты. И я хотел научить белорусов это делать", - отметил президент Белоруссии.
Лукашенко уверен, что поступил мудро, построив БелАЭС, несмотря на всю критику и давление со стороны Польши и Литвы.
По его словам, сейчас им постепенно овладевает мысль о возможности строительства еще одной станции. "Пока думаем. Очень бы хотелось вторую станцию построить", - сказал Лукашенко.
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