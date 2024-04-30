https://ria.ru/20240430/luch-1943100861.html

Уничтожает цивилизации. Ученый предупредил об убийственном космическом луче

Уничтожает цивилизации. Ученый предупредил об убийственном космическом луче - РИА Новости, 30.04.2024

Уничтожает цивилизации. Ученый предупредил об убийственном космическом луче

Гамма-всплески могли привести к гибели всех инопланетных цивилизаций, рассказал профессор физики и астрономии Университета Стоуни-Брук Фредерик Уолтер в... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T05:45

2024-04-30T05:45

2024-04-30T05:45

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Гамма-всплески могли привести к гибели всех инопланетных цивилизаций, рассказал профессор физики и астрономии Университета Стоуни-Брук Фредерик Уолтер в интервью британскому изданию Daily Mail."Подсчитано, что гамма-всплески происходят во всех галактиках раз в сто миллионов лет или около того. За миллиард лет в среднем должны погибнуть множество (инопланетных. — Прим. ред.) цивилизаций, если они существуют", — высказал он одну из гипотез.По словам ученого, мощный гамма-луч способен ликвидировать всякую жизнь на около десяти процентов всех планет в галактике.В издании, в свою очередь, отметили, что некоторые ученые связывают ряд массовых вымираний в истории Земли с гамма-всплесками. Однако сам Уолтер посоветовал не беспокоиться по поводу убийственного луча. Вероятность встречи нашей планеты с этим явлением чрезвычайно мала."Они редкие и четко направлены. Да и к ним нельзя подготовиться", — отметил эксперт.Эхо взрыва звездГамма-всплески открыли в конце 1960-х военные американские спутники с рентгеновскими и гамма-детекторами. Через несколько лет данные рассекретили. Советские аппараты тоже это наблюдали.Телескопы видят гамма-всплески как очень быстрый выброс фотонов, по мощности превышающий фоновые значения в космосе и все известные источники энергии во Вселенной. Вспышки на порядок ярче, чем суммарная светимость Млечного Пути, однако откуда они берутся, до сих пор неизвестно, хотя ученые все ближе подходят к разгадке.Долгое время астрономы считали, что гамма-всплески рождаются в нашей Галактике. И только спустя два десятка лет стало ясно — они гораздо дальше. Кроме того, некоторые возникли 13 миллиардов лет назад в ранней Вселенной. Какой силы должен быть взрыв, чтобы свет не угас за столь долгое путешествие сквозь космическое пространство? Специалисты дают объяснение: гамма-всплеск сопровождает появление очень массивного, но компактного космического объекта — такого, как черная дыра.

https://ria.ru/20231118/tranzient-1910142063.html

https://ria.ru/20231125/amaterasu-1911670091.html

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