https://ria.ru/20240430/livan-1943157630.html

В Бейруте прошла студенческая акция в поддержку Палестины

В Бейруте прошла студенческая акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 30.04.2024

В Бейруте прошла студенческая акция в поддержку Палестины

Студенты ливанских университетов провели во вторник в Бейруте акцию в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T14:38

2024-04-30T14:38

2024-04-30T14:38

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БЕЙРУТ, 30 апр – РИА Новости. Студенты ливанских университетов провели во вторник в Бейруте акцию в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости. В акции приняли участие студенты Американского университета Бейрута (AUB), Ливанского международного университета, Ливанско-американского университета (LAU), а также ряда вузов в других провинциях страны. Демонстранты выкрикивали лозунги с требованиями к международному сообществу действовать быстро для прекращения войны в секторе Газа, критиковали Израиль. "Эта акция, как и многие другие аналогичные в разных странах мира, служат одной цели – прекращению обстрелов и убийств детей и мирных жителей в Палестине. Мы хотим заставить международное сообщество прислушаться к голосу палестинцев, чтобы оно заставило Израиль прекратить агрессию", - заявила РИА Новости одна из участниц протеста. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240429/protesty-1942977399.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, бейрут