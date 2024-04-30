В Бейруте прошла студенческая акция в поддержку Палестины
Студенты ливанских университетов провели в Бейруте акцию в поддержку Палестины
© РИА НовостиАкция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
Акция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
БЕЙРУТ, 30 апр – РИА Новости. Студенты ливанских университетов провели во вторник в Бейруте акцию в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости.
В акции приняли участие студенты Американского университета Бейрута (AUB), Ливанского международного университета, Ливанско-американского университета (LAU), а также ряда вузов в других провинциях страны. Демонстранты выкрикивали лозунги с требованиями к международному сообществу действовать быстро для прекращения войны в секторе Газа, критиковали Израиль.
© РИА НовостиАкция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
Акция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
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© РИА НовостиАкция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
Акция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
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Акция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
1 из 2
Акция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
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"Эта акция, как и многие другие аналогичные в разных странах мира, служат одной цели – прекращению обстрелов и убийств детей и мирных жителей в Палестине. Мы хотим заставить международное сообщество прислушаться к голосу палестинцев, чтобы оно заставило Израиль прекратить агрессию", - заявила РИА Новости одна из участниц протеста.
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.