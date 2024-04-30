Рейтинг@Mail.ru
В Бейруте прошла студенческая акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/livan-1943157630.html
В Бейруте прошла студенческая акция в поддержку Палестины
В Бейруте прошла студенческая акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 30.04.2024
В Бейруте прошла студенческая акция в поддержку Палестины
Студенты ливанских университетов провели во вторник в Бейруте акцию в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:38
2024-04-30T14:38
в мире
израиль
сша
палестина
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943158285_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5e961a4a20820ccf1c33a0b6dff60277.jpg
БЕЙРУТ, 30 апр – РИА Новости. Студенты ливанских университетов провели во вторник в Бейруте акцию в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости. В акции приняли участие студенты Американского университета Бейрута (AUB), Ливанского международного университета, Ливанско-американского университета (LAU), а также ряда вузов в других провинциях страны. Демонстранты выкрикивали лозунги с требованиями к международному сообществу действовать быстро для прекращения войны в секторе Газа, критиковали Израиль. "Эта акция, как и многие другие аналогичные в разных странах мира, служат одной цели – прекращению обстрелов и убийств детей и мирных жителей в Палестине. Мы хотим заставить международное сообщество прислушаться к голосу палестинцев, чтобы оно заставило Израиль прекратить агрессию", - заявила РИА Новости одна из участниц протеста. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240429/protesty-1942977399.html
израиль
сша
палестина
ливан
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943158285_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ca5501cc08c5230fa080b7eb25518e2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, бейрут
В мире, Израиль, США, Палестина, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан, Бейрут
В Бейруте прошла студенческая акция в поддержку Палестины

Студенты ливанских университетов провели в Бейруте акцию в поддержку Палестины

© РИА НовостиАкция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
Акция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости
Акция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 30 апр – РИА Новости. Студенты ливанских университетов провели во вторник в Бейруте акцию в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости.
В акции приняли участие студенты Американского университета Бейрута (AUB), Ливанского международного университета, Ливанско-американского университета (LAU), а также ряда вузов в других провинциях страны. Демонстранты выкрикивали лозунги с требованиями к международному сообществу действовать быстро для прекращения войны в секторе Газа, критиковали Израиль.
© РИА НовостиАкция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
Акция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
Акция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
© РИА Новости
1 из 2
© РИА НовостиАкция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
Акция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
Акция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
© РИА Новости
2 из 2
Акция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
© РИА Новости
1 из 2
Акция студентов ливанских университетов в Бейруте в поддержку Палестины. 30 апреля 2024
© РИА Новости
2 из 2
"Эта акция, как и многие другие аналогичные в разных странах мира, служат одной цели – прекращению обстрелов и убийств детей и мирных жителей в Палестине. Мы хотим заставить международное сообщество прислушаться к голосу палестинцев, чтобы оно заставило Израиль прекратить агрессию", - заявила РИА Новости одна из участниц протеста.
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Сотрудники полиции в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
СМИ: на протестах в американских вузах задержали около 900 человек
29 апреля, 01:44
 
В миреИзраильСШАПалестинаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиванБейрут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала