https://ria.ru/20240430/letchiki-1943219826.html

Пентагон заявил о сокращении военных пилотов в ВВС США

Пентагон заявил о сокращении военных пилотов в ВВС США - РИА Новости, 30.04.2024

Пентагон заявил о сокращении военных пилотов в ВВС США

Военно-воздушные силы США сталкиваются с сокращением военных пилотов из-за их перехода в коммерческую авиацию, заявил во вторник министр американских ВВС Фрэнк... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T22:29

2024-04-30T22:29

2024-04-30T22:29

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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Военно-воздушные силы США сталкиваются с сокращением военных пилотов из-за их перехода в коммерческую авиацию, заявил во вторник министр американских ВВС Фрэнк Кендалл. "Мы испытываем сокращение пилотов и работаем для снижением этого (оттока - ред.)", - сообщил он во вторник на слушаниях в палате представителей США на вопрос об уходе военных пилотов в коммерческую авиацию на фоне более высоких зарплат. Кендалл добавил, что Пентагон пытается снизить переход военных летчиков, в том числе за счет программы бонусов.

https://ria.ru/20231103/general-1907083415.html

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