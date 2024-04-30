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Пентагон заявил о сокращении военных пилотов в ВВС США
Пентагон заявил о сокращении военных пилотов в ВВС США - РИА Новости, 30.04.2024
Пентагон заявил о сокращении военных пилотов в ВВС США
Военно-воздушные силы США сталкиваются с сокращением военных пилотов из-за их перехода в коммерческую авиацию, заявил во вторник министр американских ВВС Фрэнк... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T22:29
2024-04-30T22:29
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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Военно-воздушные силы США сталкиваются с сокращением военных пилотов из-за их перехода в коммерческую авиацию, заявил во вторник министр американских ВВС Фрэнк Кендалл. "Мы испытываем сокращение пилотов и работаем для снижением этого (оттока - ред.)", - сообщил он во вторник на слушаниях в палате представителей США на вопрос об уходе военных пилотов в коммерческую авиацию на фоне более высоких зарплат. Кендалл добавил, что Пентагон пытается снизить переход военных летчиков, в том числе за счет программы бонусов.
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Пентагон заявил о сокращении военных пилотов в ВВС США
Пентагон: в ВВС США сокращается число военных пилотов из-за перехода в коммерцию
ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Военно-воздушные силы США сталкиваются с сокращением военных пилотов из-за их перехода в коммерческую авиацию, заявил во вторник министр американских ВВС Фрэнк Кендалл.
"Мы испытываем сокращение пилотов и работаем для снижением этого (оттока - ред.)", - сообщил он во вторник на слушаниях в палате представителей США на вопрос об уходе военных пилотов в коммерческую авиацию на фоне более высоких зарплат.
Кендалл добавил, что Пентагон пытается снизить переход военных летчиков, в том числе за счет программы бонусов.