Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заявил о сокращении военных пилотов в ВВС США - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/letchiki-1943219826.html
Пентагон заявил о сокращении военных пилотов в ВВС США
Пентагон заявил о сокращении военных пилотов в ВВС США - РИА Новости, 30.04.2024
Пентагон заявил о сокращении военных пилотов в ВВС США
Военно-воздушные силы США сталкиваются с сокращением военных пилотов из-за их перехода в коммерческую авиацию, заявил во вторник министр американских ВВС Фрэнк... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T22:29
2024-04-30T22:29
сша
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905008334_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_06c7cd6af84b5ece82349c1e8fbc05ec.jpg
ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Военно-воздушные силы США сталкиваются с сокращением военных пилотов из-за их перехода в коммерческую авиацию, заявил во вторник министр американских ВВС Фрэнк Кендалл. "Мы испытываем сокращение пилотов и работаем для снижением этого (оттока - ред.)", - сообщил он во вторник на слушаниях в палате представителей США на вопрос об уходе военных пилотов в коммерческую авиацию на фоне более высоких зарплат. Кендалл добавил, что Пентагон пытается снизить переход военных летчиков, в том числе за счет программы бонусов.
https://ria.ru/20231103/general-1907083415.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905008334_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_4d6d234ea35a437cdb097ba9ce81463c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, министерство обороны сша, в мире
США, Министерство обороны США, В мире
Пентагон заявил о сокращении военных пилотов в ВВС США

Пентагон: в ВВС США сокращается число военных пилотов из-за перехода в коммерцию

© Фото : U.S. Central Command/XАмериканские истребители
Американские истребители - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Фото : U.S. Central Command/X
Американские истребители. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Военно-воздушные силы США сталкиваются с сокращением военных пилотов из-за их перехода в коммерческую авиацию, заявил во вторник министр американских ВВС Фрэнк Кендалл.
"Мы испытываем сокращение пилотов и работаем для снижением этого (оттока - ред.)", - сообщил он во вторник на слушаниях в палате представителей США на вопрос об уходе военных пилотов в коммерческую авиацию на фоне более высоких зарплат.
Кендалл добавил, что Пентагон пытается снизить переход военных летчиков, в том числе за счет программы бонусов.
Полет истребителей Су-27 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Бросают вызов": американский генерал пожаловался на российских пилотов
3 ноября 2023, 04:18
 
СШАМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала