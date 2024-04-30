https://ria.ru/20240430/lavrichev-1943132277.html

Главу нижегородской думы обвинили в растрате

Главу нижегородской думы обвинили в растрате - РИА Новости, 30.04.2024

Главу нижегородской думы обвинили в растрате

Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева обвинили в растрате, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T12:02

2024-04-30T12:02

2024-04-30T15:23

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева обвинили в растрате, передает корреспондент РИА Новости. "Обвиняют в растрате шесть лет назад при приобретении медоборудования — маммографов <...> на 22 миллиона", — сказал сам Лавричев журналистам перед заседанием суда, где ему избирали меру пресечения. Спикер пояснил, что этот эпизод произошел в то время, когда он руководил Арзамасским приборостроительным заводом имени П. И. Пландина. Два дня назад Лавричева задержали в ДНР, куда он привез гуманитарный груз.В суде ему предъявили обвинение по статье "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере". По версии следствия, в 2018-2019 годах Лавричев вместе "с группой лиц" похитил 22 миллиона 487 тысяч рублей при закупке рентгеновского, маммографического аппаратов и аппарата УЗИ для Арзамасского приборостроительного завода.Гособвинение требовало отправить Лавричева под стражу, сам он просил назначить ему домашний арест.В результате суд арестовал председателя гордумы на два месяца.В пресс-службе гордумы РИА Новости заявили, что не располагают никакой информацией по этому поводу. Там объяснили, что созвониться с Лавричевым во время командировок в ДНР невозможно из-за проблем со связью. Последнее сообщение в Telegram-канале Лавричева датируется 27 апреля, в нем говорится, что он находится в Донецке и ожидает гуманитарный конвой.Лавричев возглавляет городскую думу Нижнего Новгорода с 2020 года. С 2014 по 2020 год он был депутатом областного законодательного собрания, а в 2010 году — депутатом Арзамасской гордумы.С 1993 по 2007 годы Лавричев занимал руководящие должности в коммерческих структурах, руководил концерном "Термаль". С 2008 по 2020-й возглавлял Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина, с 2019 по 2022-й был председателем совета директоров, а сейчас он — главный советник гендиректора, председатель научно-технического совета завода.

https://ria.ru/20240404/prigovor-1937731898.html

https://ria.ru/20240304/prigovor-1931049978.html

https://ria.ru/20231223/rastrata-1917657069.html

нижний новгород

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Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев в здании суда Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев обвиняется в растрате 22 млн руб при закупке медоборудования, сегодня суд изберет ему меру пресечения. 2024-04-30T12:02 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний новгород