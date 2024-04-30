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В МЧС спрогнозировали ситуацию с паводком в Кургане - РИА Новости, 30.04.2024
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08:52 30.04.2024 (обновлено: 08:53 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/kurgan-1943109010.html
В МЧС спрогнозировали ситуацию с паводком в Кургане
В МЧС спрогнозировали ситуацию с паводком в Кургане - РИА Новости, 30.04.2024
В МЧС спрогнозировали ситуацию с паводком в Кургане
В ближайшие 1-2 дня в створе реки Тобол в городе Курган ожидается спад уровня воды ниже отметки опасного явления (ниже 850 сантиметров), в Белозерском округе... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T08:52
2024-04-30T08:53
общество
тобол (река)
курган
россия
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. В ближайшие 1-2 дня в створе реки Тобол в городе Курган ожидается спад уровня воды ниже отметки опасного явления (ниже 850 сантиметров), в Белозерском округе ожидается умеренный рост уровня воды до плюс 20 сантиметров, сообщает во вторник пресс-центр ГУМЧС России по региону. "В ближайшие 1-2 дня в створе реки Тобол в Кургане ожидается спад уровня воды ниже отметки опасного явления (850 см)… На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от минус 10 до минус 30 см)", - говорится в прогнозе ведомства, размещенном на сайте. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой плюс 5...плюс 20 см, уточняется в сообщении. Колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, Далматово, Шадринск, Мехонское Шатровского муниципального округа) составит от минус 1 до минус 11 сантиметров, поясняется в сообщении. Фактические, по данным ГУМЧС, уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба. На 29 апреля остаются затопленными в 7 муниципальных образованиях в 26 населенных пунктах 1147 жилых домов, 6773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240428/mchs-1942883574.html
https://ria.ru/20240409/kurgan-1938912181.html
тобол (река)
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общество, тобол (река), курган, россия, наводнения в россии — 2024
Общество, Тобол (река), Курган, Россия, Наводнения в России — 2024
В МЧС спрогнозировали ситуацию с паводком в Кургане

ГУМЧС: в створе реки Тобол в Кургане ожидается спад уровня ниже 850 см

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Паводок в Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. В ближайшие 1-2 дня в створе реки Тобол в городе Курган ожидается спад уровня воды ниже отметки опасного явления (ниже 850 сантиметров), в Белозерском округе ожидается умеренный рост уровня воды до плюс 20 сантиметров, сообщает во вторник пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"В ближайшие 1-2 дня в створе реки Тобол в Кургане ожидается спад уровня воды ниже отметки опасного явления (850 см)… На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от минус 10 до минус 30 см)", - говорится в прогнозе ведомства, размещенном на сайте.
Местные жители на берегу реки Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
В МЧС ожидают спад уровня воды в реке Тобол в Кургане ниже опасной отметки
28 апреля, 07:41
В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой плюс 5...плюс 20 см, уточняется в сообщении.
Колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, Далматово, Шадринск, Мехонское Шатровского муниципального округа) составит от минус 1 до минус 11 сантиметров, поясняется в сообщении.
Фактические, по данным ГУМЧС, уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений.
В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба. На 29 апреля остаются затопленными в 7 муниципальных образованиях в 26 населенных пунктах 1147 жилых домов, 6773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.
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ОбществоТобол (река)КурганРоссияНаводнения в России — 2024
 
 
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