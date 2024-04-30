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ВСУ ночью нанесли ракетный удар по Крыму, заявил Рогов - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:40 30.04.2024 (обновлено: 07:51 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/krym-1943103963.html
ВСУ ночью нанесли ракетный удар по Крыму, заявил Рогов
ВСУ ночью нанесли ракетный удар по Крыму, заявил Рогов - РИА Новости, 30.04.2024
ВСУ ночью нанесли ракетный удар по Крыму, заявил Рогов
Украинские боевики ночью нанесли ракетный удар ракетами ATACMS по Крыму, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО, сообщил председатель комиссии по... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T07:40
2024-04-30T07:51
специальная военная операция на украине
джанкой
симферополь
вооруженные силы украины
республика крым
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские боевики ночью нанесли ракетный удар ракетами ATACMS по Крыму, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Ранее газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Цель — "усилить давление" на полуостров."Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Республике Крым... Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России... По предварительным данным, ЗеРейх применил для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS", — написал Рогов.Он уточнил, что перед ракетной атакой на полуострове объявляли тревогу и перекрывали Крымский мост.Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
https://ria.ru/20240430/front-1943101652.html
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джанкой
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джанкой, симферополь, вооруженные силы украины, республика крым, безопасность, вооруженные силы рф, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Джанкой, Симферополь, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Рогов
ВСУ ночью нанесли ракетный удар по Крыму, заявил Рогов

Рогов: ВСУ ночью нанесли удар ракетами ATACMS по Крыму, отработала система ПВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские боевики ночью нанесли ракетный удар ракетами ATACMS по Крыму, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Цель — "усилить давление" на полуостров.
Украинские солдаты на позициях - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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"Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Республике Крым... Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России... По предварительным данным, ЗеРейх применил для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS", — написал Рогов.
Он уточнил, что перед ракетной атакой на полуострове объявляли тревогу и перекрывали Крымский мост.
Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
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Специальная военная операция на УкраинеДжанкойСимферопольВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымБезопасностьВооруженные силы РФРоссияВладимир Рогов
 
 
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