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ВСУ ночью нанесли ракетный удар по Крыму, заявил Рогов
ВСУ ночью нанесли ракетный удар по Крыму, заявил Рогов - РИА Новости, 30.04.2024
ВСУ ночью нанесли ракетный удар по Крыму, заявил Рогов
Украинские боевики ночью нанесли ракетный удар ракетами ATACMS по Крыму, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО, сообщил председатель комиссии по... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T07:40
2024-04-30T07:40
2024-04-30T07:51
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские боевики ночью нанесли ракетный удар ракетами ATACMS по Крыму, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Ранее газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Цель — "усилить давление" на полуостров."Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Республике Крым... Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России... По предварительным данным, ЗеРейх применил для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS", — написал Рогов.Он уточнил, что перед ракетной атакой на полуострове объявляли тревогу и перекрывали Крымский мост.Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
https://ria.ru/20240430/front-1943101652.html
https://ria.ru/20240430/udary-1943098527.html
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Специальная военная операция на Украине, Джанкой, Симферополь, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Рогов
ВСУ ночью нанесли ракетный удар по Крыму, заявил Рогов
Рогов: ВСУ ночью нанесли удар ракетами ATACMS по Крыму, отработала система ПВО