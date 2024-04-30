https://ria.ru/20240430/krym-1943103963.html

ВСУ ночью нанесли ракетный удар по Крыму, заявил Рогов

ВСУ ночью нанесли ракетный удар по Крыму, заявил Рогов - РИА Новости, 30.04.2024

ВСУ ночью нанесли ракетный удар по Крыму, заявил Рогов

Украинские боевики ночью нанесли ракетный удар ракетами ATACMS по Крыму, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО, сообщил председатель комиссии по... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T07:40

2024-04-30T07:40

2024-04-30T07:51

специальная военная операция на украине

джанкой

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские боевики ночью нанесли ракетный удар ракетами ATACMS по Крыму, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Ранее газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Цель — "усилить давление" на полуостров."Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Республике Крым... Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России... По предварительным данным, ЗеРейх применил для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS", — написал Рогов.Он уточнил, что перед ракетной атакой на полуострове объявляли тревогу и перекрывали Крымский мост.Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://ria.ru/20240430/front-1943101652.html

https://ria.ru/20240430/udary-1943098527.html

джанкой

симферополь

республика крым

россия

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джанкой, симферополь, вооруженные силы украины, республика крым, безопасность, вооруженные силы рф, россия, владимир рогов