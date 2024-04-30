Запад больше не может скрывать правовой беспредел Киева, заявили в Совфеде
Сенатор Климов: Запад больше не может скрывать правовой беспредел Украины
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Западная "империя лжи" больше не может скрывать правовой беспредел Украины, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов в Telegram-канале, комментируя решение Киева о приостановке некоторых пунктов Конвенции о правах и свободах человека.
Украина в понедельник подала заявку в Совет Европы (СЕ) о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободе человека в связи с военным положением, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"У меня один лишь вопрос: почему сие заявлено из Киева не 10 лет назад (сразу после майданного переворота), а только сейчас? Разве, например, превращение сторонниками госпереворота одесского Дома профсоюзов 2 мая 2014 года в подобие нацистского крематория, где заживо сожгли более 40 жителей этого мирного приморского города, не было нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах? А как расценить жертв 10-летних и непрерывных обстрелов ВСУ гражданского населения Донбасса? Видимо, у западной империи лжи более не получается скрывать киевский правовой беспредел", - написал Климов.
Сенатор отметил, что сам Совет Европы "давно выродился в неолиберальное антироссийское сообщество": "того и гляди, сами вот-вот начнут выписывать лицензии на отстрел российских граждан и индульгенции за любые мыслимые и немыслимые грехи".
"Зато в ЕС (не путать с СЕ!) ничего плохого по поводу отступления Киевом от международного права не видят. Примерно так официальный представитель внешнеполитслужбы Евросоюза Петер Стано прокомментировал вышеназванное заявление Киева в СЕ... Жозеп Боррель в те же дни заявил: "... мы продолжаем поддержку иначе история пошла бы по другому пути..." Тут же добавив: "европейцы не пойдут умирать за Донбасс" (т.е. для боррелей украинцы вовсе не "европейцы", а так, расходный материал - АК). В общем, пусть власти "незалежной" творят, что хотят, лишь бы и дальше убивали украинский народ ради победы натовско-еэсовской стаи над Россией "на поле боя", - резюмировал Климов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введён режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. После этого происходит регулярное продление военного положения и мобилизации.