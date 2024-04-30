"Вы это видели?" В США заметили странную деталь в передаче помощи Киеву
Миллиардер Сакс: Украине предоставили деньги в кредит без условий погашения
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер Палаты представителей Майк Джонсон
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. США якобы выделили Украине финансовую помощь в виде кредита, но не расписали условия его погашения, заявил американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.
Ранее спикер палаты представителей Майкл Джонсон заявил, что 80 процентов выделенных Киеву финансов пойдет на пополнение американского оружия и военных запасов, а любая помощь правительству Украины, как он утверждает, конвертируется в кредит.
"По словам спикера Джонсона, законопроект о финансировании Украины в размере 61 миллиарда долларов был более приемлемым, поскольку это был всего лишь "займ". Но у этого кредита нет процентной ставки, даты погашения или требований к обеспечению. Вы когда-нибудь видели такой кредит?", — удивился Сакс.
В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.
В свою очередь, Зеленский позднее в видеообращении заявил, что США и Украина ведут переговоры о военной и финансовой поддержке Киева на следующее десятилетие.
В свою очередь, Зеленский позднее в видеообращении заявил, что США и Украина ведут переговоры о военной и финансовой поддержке Киева на следующее десятилетие.