https://ria.ru/20240430/kiev-1943161602.html

"Вы это видели?" В США заметили странную деталь в передаче помощи Киеву

"Вы это видели?" В США заметили странную деталь в передаче помощи Киеву - РИА Новости, 30.04.2024

"Вы это видели?" В США заметили странную деталь в передаче помощи Киеву

США якобы выделили Украине финансовую помощь в виде кредита, но не расписали условия его погашения, заявил американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T14:48

2024-04-30T14:48

2024-04-30T19:24

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. США якобы выделили Украине финансовую помощь в виде кредита, но не расписали условия его погашения, заявил американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.Ранее спикер палаты представителей Майкл Джонсон заявил, что 80 процентов выделенных Киеву финансов пойдет на пополнение американского оружия и военных запасов, а любая помощь правительству Украины, как он утверждает, конвертируется в кредит."По словам спикера Джонсона, законопроект о финансировании Украины в размере 61 миллиарда долларов был более приемлемым, поскольку это был всего лишь "займ". Но у этого кредита нет процентной ставки, даты погашения или требований к обеспечению. Вы когда-нибудь видели такой кредит?", — удивился Сакс.В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.В свою очередь, Зеленский позднее в видеообращении заявил, что США и Украина ведут переговоры о военной и финансовой поддержке Киева на следующее десятилетие.

https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943184025.html

https://ria.ru/20240430/ssha-1943201086.html

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в мире, сша, украина, киев, джо байден, министерство обороны сша