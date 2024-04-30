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"Вы это видели?" В США заметили странную деталь в передаче помощи Киеву - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:48 30.04.2024 (обновлено: 19:24 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/kiev-1943161602.html
"Вы это видели?" В США заметили странную деталь в передаче помощи Киеву
"Вы это видели?" В США заметили странную деталь в передаче помощи Киеву - РИА Новости, 30.04.2024
"Вы это видели?" В США заметили странную деталь в передаче помощи Киеву
США якобы выделили Украине финансовую помощь в виде кредита, но не расписали условия его погашения, заявил американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:48
2024-04-30T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. США якобы выделили Украине финансовую помощь в виде кредита, но не расписали условия его погашения, заявил американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.Ранее спикер палаты представителей Майкл Джонсон заявил, что 80 процентов выделенных Киеву финансов пойдет на пополнение американского оружия и военных запасов, а любая помощь правительству Украины, как он утверждает, конвертируется в кредит."По словам спикера Джонсона, законопроект о финансировании Украины в размере 61 миллиарда долларов был более приемлемым, поскольку это был всего лишь "займ". Но у этого кредита нет процентной ставки, даты погашения или требований к обеспечению. Вы когда-нибудь видели такой кредит?", — удивился Сакс.В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.В свою очередь, Зеленский позднее в видеообращении заявил, что США и Украина ведут переговоры о военной и финансовой поддержке Киева на следующее десятилетие.
https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943184025.html
https://ria.ru/20240430/ssha-1943201086.html
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в мире, сша, украина, киев, джо байден, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Министерство обороны США
"Вы это видели?" В США заметили странную деталь в передаче помощи Киеву

Миллиардер Сакс: Украине предоставили деньги в кредит без условий погашения

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер Палаты представителей Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. США якобы выделили Украине финансовую помощь в виде кредита, но не расписали условия его погашения, заявил американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.
Ранее спикер палаты представителей Майкл Джонсон заявил, что 80 процентов выделенных Киеву финансов пойдет на пополнение американского оружия и военных запасов, а любая помощь правительству Украины, как он утверждает, конвертируется в кредит.
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"По словам спикера Джонсона, законопроект о финансировании Украины в размере 61 миллиарда долларов был более приемлемым, поскольку это был всего лишь "займ". Но у этого кредита нет процентной ставки, даты погашения или требований к обеспечению. Вы когда-нибудь видели такой кредит?", — удивился Сакс.
В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получит 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на миллиард долларов.

В свою очередь, Зеленский позднее в видеообращении заявил, что США и Украина ведут переговоры о военной и финансовой поддержке Киева на следующее десятилетие.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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