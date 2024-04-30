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США заявили об отражении атаки хуситов в Красном море
США заявили об отражении атаки хуситов в Красном море - РИА Новости, 30.04.2024
США заявили об отражении атаки хуситов в Красном море
Силы США поразили дрон хуситов, направлявшийся к американским кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море, сообщило Центральное командование... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T07:12
2024-04-30T07:12
2024-04-30T07:22
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Силы США поразили дрон хуситов, направлявшийся к американским кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х. "Силы CENTCOM успешно атаковали и уничтожили один запущенный хуситами беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море", — сказано в сообщении CENTCOM. Помимо этого, в CENTCOM сообщили, что хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты и три БПЛА по греческому судну Cyclades, шедшему под флагом Мальты в Красном море. Отмечается, что ни коммерческое судно, ни корабли ВМС США не получили повреждений, среди членов экипажа никто не пострадал. Ранее хуситы сообщали, что атаковали два эсминца ВМС США и балкер Cyclades в Красном море, а также контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240429/ataka-1943017136.html
https://ria.ru/20240427/reaper-1942649302.html
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В мире, Красное море, США, Мальта, Вооруженные силы США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене
США заявили об отражении атаки хуситов в Красном море
CENTCOM: армия США уничтожила беспилотник хуситов, направлявшийся к ее кораблям