Рейтинг@Mail.ru
США заявили об отражении атаки хуситов в Красном море - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 30.04.2024 (обновлено: 07:22 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/khusity-1943102644.html
США заявили об отражении атаки хуситов в Красном море
США заявили об отражении атаки хуситов в Красном море - РИА Новости, 30.04.2024
США заявили об отражении атаки хуситов в Красном море
Силы США поразили дрон хуситов, направлявшийся к американским кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море, сообщило Центральное командование... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T07:12
2024-04-30T07:22
в мире
красное море
сша
мальта
вооруженные силы сша
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736595856_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_f211c3d6efaeaf9baa0a07658f61a42c.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Силы США поразили дрон хуситов, направлявшийся к американским кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х. "Силы CENTCOM успешно атаковали и уничтожили один запущенный хуситами беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море", — сказано в сообщении CENTCOM. Помимо этого, в CENTCOM сообщили, что хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты и три БПЛА по греческому судну Cyclades, шедшему под флагом Мальты в Красном море. Отмечается, что ни коммерческое судно, ни корабли ВМС США не получили повреждений, среди членов экипажа никто не пострадал. Ранее хуситы сообщали, что атаковали два эсминца ВМС США и балкер Cyclades в Красном море, а также контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240429/ataka-1943017136.html
https://ria.ru/20240427/reaper-1942649302.html
красное море
сша
мальта
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736595856_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_b397043045ea40cbc4fa6aba09531a43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, сша, мальта, вооруженные силы сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, йемен, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, США, Мальта, Вооруженные силы США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене
США заявили об отражении атаки хуситов в Красном море

CENTCOM: армия США уничтожила беспилотник хуситов, направлявшийся к ее кораблям

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Randi BrАмериканский эсминец USS Laboon
Американский эсминец USS Laboon - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Randi Br
Американский эсминец USS Laboon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Силы США поразили дрон хуситов, направлявшийся к американским кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.
"Силы CENTCOM успешно атаковали и уничтожили один запущенный хуситами беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море", — сказано в сообщении CENTCOM.
Йемен - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи Йемена
Вчера, 12:34
Помимо этого, в CENTCOM сообщили, что хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты и три БПЛА по греческому судну Cyclades, шедшему под флагом Мальты в Красном море. Отмечается, что ни коммерческое судно, ни корабли ВМС США не получили повреждений, среди членов экипажа никто не пострадал.
Ранее хуситы сообщали, что атаковали два эсминца ВМС США и балкер Cyclades в Красном море, а также контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
СМИ: американский чиновник подтвердил крушение MQ-9 Reaper у берегов Йемена
27 апреля, 01:58
 
В миреКрасное мореСШАМальтаВооруженные силы СШААнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЙеменВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала