https://ria.ru/20240430/kharkov-1943120219.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 30.04.2024

В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в Telegram-канале о серии взрывов, прогремевших в городе. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T10:23

2024-04-30T10:23

2024-04-30T10:26

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в Telegram-канале о серии взрывов, прогремевших в городе. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.15 мск, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове слышны взрывы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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в мире, харьков, харьковская область