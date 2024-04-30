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В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 30.04.2024 (обновлено: 10:26 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/kharkov-1943120219.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 30.04.2024
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в Telegram-канале о серии взрывов, прогремевших в городе. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T10:23
2024-04-30T10:26
в мире
харьков
харьковская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в Telegram-канале о серии взрывов, прогремевших в городе. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.15 мск, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове слышны взрывы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, харьков, харьковская область
В мире, Харьков, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине
В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов заявил о серии взрывов в городе

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в Telegram-канале о серии взрывов, прогремевших в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 10.15 мск, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
"В Харькове слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская область
 
 
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