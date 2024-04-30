https://ria.ru/20240430/khakery-1943099047.html

Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi

Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi - РИА Новости, 30.04.2024

Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi

Незащищенные публичные точки Wi-Fi могут использоваться для перехвата личной информации и паролей, рассказал РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T04:26

2024-04-30T04:26

2024-04-30T04:26

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Незащищенные публичные точки Wi-Fi могут использоваться для перехвата личной информации и паролей, рассказал РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак. "Важно помнить, что публичные точки доступа в аэропортах и вокзалах не защищены, что создает риск перехвата личных данных. Наилучшим вариантом будет использовать Wi-Fi точки, защищенные паролем, в проверенных местах, например в отеле", - отметил Руснак. Он объяснил, что через общедоступные сети хакеры могут начать атаку "человек посередине" - кибератака, при которой перехватываются данные, пересылаемые между двумя организациями или людьми. При такой атаке киберпреступник получает доступ ко всему трафику жертвы, а также к персональным данным, паролям от приложений, данным банковских карт и личных сообщений. "Мошенники способны анализировать трафик, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы или сайты с вредоносным софтом. Злоумышленники также могут создавать собственные точки доступа, мимикрирующие под публичные, например с использованием в названии сети слова Free. Таким образом они привлекают внимание пользователей и могут получать все передаваемые данные", - добавил эксперт. Руснак порекомендовал отключать функцию автоматического подключения к Wi-Fi. По мнению эксперта, особенно внимательным следует быть в поездках. "Если вам не нужно подключение к интернету 24/7, оптимальная комбинация - это отключение сотовых данных (мобильного интернета) и Wi-Fi", - отметил он.

https://ria.ru/20240428/moshenniki-1942873645.html

https://ria.ru/20240329/moshenniki-1936523243.html

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общество, технологии, россия