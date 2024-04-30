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Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi - РИА Новости, 30.04.2024
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04:26 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/khakery-1943099047.html
Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi
Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi - РИА Новости, 30.04.2024
Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi
Незащищенные публичные точки Wi-Fi могут использоваться для перехвата личной информации и паролей, рассказал РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T04:26
2024-04-30T04:26
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Незащищенные публичные точки Wi-Fi могут использоваться для перехвата личной информации и паролей, рассказал РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак. "Важно помнить, что публичные точки доступа в аэропортах и вокзалах не защищены, что создает риск перехвата личных данных. Наилучшим вариантом будет использовать Wi-Fi точки, защищенные паролем, в проверенных местах, например в отеле", - отметил Руснак. Он объяснил, что через общедоступные сети хакеры могут начать атаку "человек посередине" - кибератака, при которой перехватываются данные, пересылаемые между двумя организациями или людьми. При такой атаке киберпреступник получает доступ ко всему трафику жертвы, а также к персональным данным, паролям от приложений, данным банковских карт и личных сообщений. "Мошенники способны анализировать трафик, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы или сайты с вредоносным софтом. Злоумышленники также могут создавать собственные точки доступа, мимикрирующие под публичные, например с использованием в названии сети слова Free. Таким образом они привлекают внимание пользователей и могут получать все передаваемые данные", - добавил эксперт. Руснак порекомендовал отключать функцию автоматического подключения к Wi-Fi. По мнению эксперта, особенно внимательным следует быть в поездках. "Если вам не нужно подключение к интернету 24/7, оптимальная комбинация - это отключение сотовых данных (мобильного интернета) и Wi-Fi", - отметил он.
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi

Эксперт Руснак: незащищенные точки Wi-Fi могут использовать для перехвата данных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Незащищенные публичные точки Wi-Fi могут использоваться для перехвата личной информации и паролей, рассказал РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак.
"Важно помнить, что публичные точки доступа в аэропортах и вокзалах не защищены, что создает риск перехвата личных данных. Наилучшим вариантом будет использовать Wi-Fi точки, защищенные паролем, в проверенных местах, например в отеле", - отметил Руснак.
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Он объяснил, что через общедоступные сети хакеры могут начать атаку "человек посередине" - кибератака, при которой перехватываются данные, пересылаемые между двумя организациями или людьми.
При такой атаке киберпреступник получает доступ ко всему трафику жертвы, а также к персональным данным, паролям от приложений, данным банковских карт и личных сообщений.
"Мошенники способны анализировать трафик, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы или сайты с вредоносным софтом. Злоумышленники также могут создавать собственные точки доступа, мимикрирующие под публичные, например с использованием в названии сети слова Free. Таким образом они привлекают внимание пользователей и могут получать все передаваемые данные", - добавил эксперт.
Руснак порекомендовал отключать функцию автоматического подключения к Wi-Fi. По мнению эксперта, особенно внимательным следует быть в поездках. "Если вам не нужно подключение к интернету 24/7, оптимальная комбинация - это отключение сотовых данных (мобильного интернета) и Wi-Fi", - отметил он.
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