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В Казахстане задержали экс-главу МВД по делу о массовых беспорядках - РИА Новости, 30.04.2024
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Беспорядки в Казахстане
 
08:48 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/kazakhstan-1943108853.html
В Казахстане задержали экс-главу МВД по делу о массовых беспорядках
В Казахстане задержали экс-главу МВД по делу о массовых беспорядках - РИА Новости, 30.04.2024
В Казахстане задержали экс-главу МВД по делу о массовых беспорядках
В Казахстане задержали бывшего главу МВД Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках в начале января 2022 года, ему вменяют превышение власти и... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T08:48
2024-04-30T08:48
беспорядки в казахстане
в мире
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АЛМА-АТА, 30 апр – РИА Новости. В Казахстане задержали бывшего главу МВД Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках в начале января 2022 года, ему вменяют превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики в Telegram-канале. "Генеральной прокуратурой республики Казахстан продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года. 29 апреля за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ст.362 ч.4 УК РК) в порядке статьи 128 уголовно-процессуального кодекса республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З", - говорится в сообщении прокуратуры. Сообщается, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, поэтому данные досудебного расследования не разглашаются. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20240103/kazakhstan-1919546315.html
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в мире, казахстан, жанаозен, актау
Беспорядки в Казахстане, В мире, Казахстан, Жанаозен, Актау
В Казахстане задержали экс-главу МВД по делу о массовых беспорядках

Экс-главу МВД Казахстана Тургумбаева задержали по делу о беспорядках в 2022 году

© Фото : МВД Республики КазахстанЕрлан Тургумбаев
Ерлан Тургумбаев - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Фото : МВД Республики Казахстан
Ерлан Тургумбаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 30 апр – РИА Новости. В Казахстане задержали бывшего главу МВД Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках в начале января 2022 года, ему вменяют превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики в Telegram-канале.
"Генеральной прокуратурой республики Казахстан продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года. 29 апреля за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ст.362 ч.4 УК РК) в порядке статьи 128 уголовно-процессуального кодекса республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сообщается, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, поэтому данные досудебного расследования не разглашаются.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.
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