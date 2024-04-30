Польша готовит отряды ВСУ из уехавших с Украины мужчин, заявили в Раде
Депутат Рады Камельчук: в Польше готовят отряды ВСУ из уехавших с Украины мужчин
© Фото : Sgt. Anthony JonesПольский инструктор обучает солдат ВСУ
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Польский инструктор обучает солдат ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук во вторник заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с Украины мужчин для дальнейшего вступления в ряды ВСУ.
"Если мы говорим о том, как повлиять на возвращение мужчин, то есть среди них мотивированные, которые готовы служить, но они говорят: "Мы бы хотели пройти обучение в хороших условиях за границей". Это уже делается по инициативе определенного руководства морпехов, которые в Польше готовят небольшие подразделения на отдельных базах, и они будут приезжать на Украину. Пока что речь идет не о тысячах, но о сотнях", - сказал Камельчук в эфире украинского издания "Новости Live".
Он добавил, что в Польше проводится рекрутинг украинцев, в том числе через религиозные общины.
Польский министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших её после начала российской военной операции. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас назвал "правильным направлением" заявления властей Польши и заявил, что Вильнюс тоже попытается сделать это - например, через ограничение социальных и миграционных возможностей.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
В Польше возник конфликт из-за выдачи документов украинцам
24 апреля, 13:47