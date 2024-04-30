Рейтинг@Mail.ru
Ивлеева удалила весь контент в Instagram* - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:17 30.04.2024 (обновлено: 21:51 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/ivleeva-1943214765.html
Ивлеева удалила весь контент в Instagram*
Ивлеева удалила весь контент в Instagram* - РИА Новости, 30.04.2024
Ивлеева удалила весь контент в Instagram*
Блогер Анастасия Ивлеева удалила все публикации в соцсети Instagram*. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T21:17
2024-04-30T21:51
шоубиз
технологии
москва
россия
анастасия ивлеева
"голая вечеринка"
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918455351_551:0:2939:1343_1920x0_80_0_0_44726936e7ddaa5baace13ef490fbc26.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева удалила все публикации в соцсети Instagram*.В ее обоих аккаунтах удалены все фотографии и видеозаписи. В общей сложности на блогера все еще подписаны около 26 миллионов человек.Ранее 25 апреля корреспондент РИА Новости из зала суда сообщил, что Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России.В судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию".Ивлеева в суд не явилась, ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов. Он просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности. По его словам, факт размещения публикации установили 11 января 2024 года, то есть спустя два года с момента публикации.Также защита просила суд удовлетворить ходатайство о вызове и допросе сотрудника полиции, который и составил протокол об административном правонарушении. По словам адвоката, в деле отсутствует материал проверки. Кроме этого, Ахильгов уточнил, что у эксперта, составлявшей заключение, нет на то соответствующих полномочий. Как считает юрист, ее следовало допросить.Суд отказал в удовлетворении ходатайств.Пока нет информации, связано ли решение Ивлеевой удалить публикации в соцсети с судебными разбирательствами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240425/ivleeva-1942234416.html
https://ria.ru/20240106/ivleeva-1919967597.html
https://ria.ru/20240404/obschestvo-1937749682.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918455351_705:0:2683:1483_1920x0_80_0_0_60fefd26874e02acaa38aa00e88b5f93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, россия, анастасия ивлеева, "голая вечеринка", происшествия
Шоубиз, Технологии, Москва, Россия, Анастасия Ивлеева, "Голая вечеринка", Происшествия
Ивлеева удалила весь контент в Instagram*

Анастасия Ивлеева удалила все публикации в Instagram

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБлогер Анастасия Ивлеева
Блогер Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Блогер Анастасия Ивлеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева удалила все публикации в соцсети Instagram*.
В ее обоих аккаунтах удалены все фотографии и видеозаписи. В общей сложности на блогера все еще подписаны около 26 миллионов человек.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Ивлеева не признала вину в дискредитации армии
25 апреля, 12:02
Ранее 25 апреля корреспондент РИА Новости из зала суда сообщил, что Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России.
В судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию".
Ивлеева в суд не явилась, ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов. Он просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности. По его словам, факт размещения публикации установили 11 января 2024 года, то есть спустя два года с момента публикации.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России
6 января, 18:26
Также защита просила суд удовлетворить ходатайство о вызове и допросе сотрудника полиции, который и составил протокол об административном правонарушении. По словам адвоката, в деле отсутствует материал проверки. Кроме этого, Ахильгов уточнил, что у эксперта, составлявшей заключение, нет на то соответствующих полномочий. Как считает юрист, ее следовало допросить.
Суд отказал в удовлетворении ходатайств.
Пока нет информации, связано ли решение Ивлеевой удалить публикации в соцсети с судебными разбирательствами.
Премьера проекта Блогеры и дороги - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Рогов опроверг информацию о концерте Ивлеевой в Мелитополе
4 апреля, 08:57
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ШоубизТехнологииМоскваРоссияАнастасия Ивлеева"Голая вечеринка"Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала