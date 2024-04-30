https://ria.ru/20240430/ivleeva-1943214765.html
Ивлеева удалила весь контент в Instagram*
Ивлеева удалила весь контент в Instagram* - РИА Новости, 30.04.2024
Ивлеева удалила весь контент в Instagram*
Блогер Анастасия Ивлеева удалила все публикации в соцсети Instagram*. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T21:17
2024-04-30T21:17
2024-04-30T21:51
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева удалила все публикации в соцсети Instagram*.В ее обоих аккаунтах удалены все фотографии и видеозаписи. В общей сложности на блогера все еще подписаны около 26 миллионов человек.Ранее 25 апреля корреспондент РИА Новости из зала суда сообщил, что Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России.В судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию".Ивлеева в суд не явилась, ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов. Он просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности. По его словам, факт размещения публикации установили 11 января 2024 года, то есть спустя два года с момента публикации.Также защита просила суд удовлетворить ходатайство о вызове и допросе сотрудника полиции, который и составил протокол об административном правонарушении. По словам адвоката, в деле отсутствует материал проверки. Кроме этого, Ахильгов уточнил, что у эксперта, составлявшей заключение, нет на то соответствующих полномочий. Как считает юрист, ее следовало допросить.Суд отказал в удовлетворении ходатайств.Пока нет информации, связано ли решение Ивлеевой удалить публикации в соцсети с судебными разбирательствами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240425/ivleeva-1942234416.html
https://ria.ru/20240106/ivleeva-1919967597.html
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технологии, москва, россия, анастасия ивлеева, "голая вечеринка", происшествия
Шоубиз, Технологии, Москва, Россия, Анастасия Ивлеева, "Голая вечеринка", Происшествия
Ивлеева удалила весь контент в Instagram*
Анастасия Ивлеева удалила все публикации в Instagram
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева удалила все публикации в соцсети Instagram*.
В ее обоих аккаунтах удалены все фотографии и видеозаписи. В общей сложности на блогера все еще подписаны около 26 миллионов человек.
Ранее 25 апреля корреспондент РИА Новости из зала суда сообщил, что Тверской районный суд Москвы
оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России
.
В судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию".
Ивлеева в суд не явилась, ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов. Он просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности. По его словам, факт размещения публикации установили 11 января 2024 года, то есть спустя два года с момента публикации.
Также защита просила суд удовлетворить ходатайство о вызове и допросе сотрудника полиции, который и составил протокол об административном правонарушении. По словам адвоката, в деле отсутствует материал проверки. Кроме этого, Ахильгов уточнил, что у эксперта, составлявшей заключение, нет на то соответствующих полномочий. Как считает юрист, ее следовало допросить.
Суд отказал в удовлетворении ходатайств.
Пока нет информации, связано ли решение Ивлеевой удалить публикации в соцсети с судебными разбирательствами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.