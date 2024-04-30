https://ria.ru/20240430/ivanov-1943106476.html
Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца
Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца - РИА Новости, 30.04.2024
Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца
Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о получении взятки, в 2022 году переоформил мотоцикл MV Agusta на своего отца, выяснило РИА... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T08:17
2024-04-30T08:17
2024-04-30T12:53
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о получении взятки, в 2022 году переоформил мотоцикл MV Agusta на своего отца, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные. Как следует из деклараций о доходах, мотоцикл у Иванова появился в 2019 году. Эти сведения подтверждаются данными ГИБДД, "Авто.ру" и сервиса AvtoFace. Согласно информации на последнем ресурсе, мотоцикл 2018 года выпуска принадлежал человеку, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными Иванова. В его владении он находился с 27 марта 2019 года по 10 июня 2022-го. Затем у мотоцикла появился новый владелец, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными отца замминистра — Иванова Вадима Геннадьевича. Наличие второго владельца подтверждается сведениями из Государственного реестра транспортных средств: с 27 марта 2019 по 10 июня 2022 года мотоцикл числился за одним владельцем, а с 10 июня 2022-го и по настоящее время — за другим. Это же подтверждает и учетная выписка "Авто.ру". В серии полиса первого владельца указан статус "прекратил действие". Собственником стал "И**** В****Г**** 10.08.1948", а страхователем — "И**** Т****B**** 15.08.1975". Продал ли сын спортивный мотоцикл отцу или подарил, неизвестно. Вадим Иванов значится учредителем и гендиректором компании "Кристалл Девелопмент". Еще один учредитель этой компании — Светлана Иванова, так зовут бывшую жену замминистра.Иванова задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами для "получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны". Ему предъявили обвинения во взяточничестве. Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Обоим может грозить до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240424/ivanov-1941960041.html
https://ria.ru/20240427/ivanov-1942654171.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур иванов, авито, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, россия
Тимур Иванов, Авито, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия, Россия
Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца
Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца в 2022 году
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о получении взятки, в 2022 году переоформил мотоцикл MV Agusta на своего отца, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные
.
Как следует из деклараций о доходах, мотоцикл у Иванова появился в 2019 году. Эти сведения подтверждаются данными ГИБДД, "Авто.ру
" и сервиса AvtoFace
. Согласно информации на последнем ресурсе, мотоцикл 2018 года выпуска принадлежал человеку, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными Иванова. В его владении он находился с 27 марта 2019 года по 10 июня 2022-го. Затем у мотоцикла появился новый владелец, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными отца замминистра — Иванова Вадима Геннадьевича.
MV Agusta — итальянский производитель мотоциклов. Спортивная модель, которая была у Иванова, может разгоняться до 245 километров в час. По данным "Авто.ру" и "Авито", MV Agusta Brutale Dragster 800 2018 года выпуска стоит от 1,1 до 1,5 миллиона рублей, а такой же мотоцикл 2023 года выпуска — 2,3 миллиона рублей.
Наличие второго владельца подтверждается сведениями из Государственного реестра транспортных средств: с 27 марта 2019 по 10 июня 2022 года мотоцикл числился за одним владельцем, а с 10 июня 2022-го и по настоящее время — за другим. Это же подтверждает и учетная выписка "Авто.ру".
В серии полиса первого владельца указан статус "прекратил действие". Собственником стал "И**** В****Г**** 10.08.1948", а страхователем — "И**** Т****B**** 15.08.1975".
Продал ли сын спортивный мотоцикл отцу или подарил, неизвестно. Вадим Иванов значится учредителем и гендиректором компании "Кристалл Девелопмент". Еще один учредитель этой компании — Светлана Иванова, так зовут бывшую жену замминистра.
Иванова задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами для "получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны". Ему предъявили обвинения во взяточничестве.
Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Обоим может грозить до 15 лет лишения свободы.