https://ria.ru/20240430/ivanov-1943106476.html

Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца

Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца - РИА Новости, 30.04.2024

Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о получении взятки, в 2022 году переоформил мотоцикл MV Agusta на своего отца, выяснило РИА... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T08:17

2024-04-30T08:17

2024-04-30T12:53

тимур иванов

авито

дело замминистра обороны тимура иванова

происшествия

россия

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о получении взятки, в 2022 году переоформил мотоцикл MV Agusta на своего отца, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные. Как следует из деклараций о доходах, мотоцикл у Иванова появился в 2019 году. Эти сведения подтверждаются данными ГИБДД, "Авто.ру" и сервиса AvtoFace. Согласно информации на последнем ресурсе, мотоцикл 2018 года выпуска принадлежал человеку, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными Иванова. В его владении он находился с 27 марта 2019 года по 10 июня 2022-го. Затем у мотоцикла появился новый владелец, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными отца замминистра — Иванова Вадима Геннадьевича. Наличие второго владельца подтверждается сведениями из Государственного реестра транспортных средств: с 27 марта 2019 по 10 июня 2022 года мотоцикл числился за одним владельцем, а с 10 июня 2022-го и по настоящее время — за другим. Это же подтверждает и учетная выписка "Авто.ру". В серии полиса первого владельца указан статус "прекратил действие". Собственником стал "И**** В****Г**** 10.08.1948", а страхователем — "И**** Т****B**** 15.08.1975". Продал ли сын спортивный мотоцикл отцу или подарил, неизвестно. Вадим Иванов значится учредителем и гендиректором компании "Кристалл Девелопмент". Еще один учредитель этой компании — Светлана Иванова, так зовут бывшую жену замминистра.Иванова задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами для "получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны". Ему предъявили обвинения во взяточничестве. Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Обоим может грозить до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240424/ivanov-1941960041.html

https://ria.ru/20240427/ivanov-1942654171.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тимур иванов, авито, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, россия