https://ria.ru/20240430/israel-1943198628.html
Израиль войдет в Рафах независимо от сделки с ХАМАС, заявил Нетаньяху
Израиль войдет в Рафах независимо от сделки с ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 30.04.2024
Израиль войдет в Рафах независимо от сделки с ХАМАС, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что об остановке войны в секторе Газа без достижения всех ее целей не может быть и речи, добавив, что... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:01
2024-04-30T19:01
2024-04-30T19:01
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рафах (провинция)
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биньямин нетаньяху
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оон
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что об остановке войны в секторе Газа без достижения всех ее целей не может быть и речи, добавив, что армия проведет операцию в городе Рафах в независимости от того, будет ли заключена сделка с движением ХАМАС об освобождении заложников или нет. "Об идее о том, что мы остановим войну не достигнув всех ее целей, не может быть и речи. Мы войдем в Рафах и уничтожим оставшиеся там батальоны ХАМАС для достижения абсолютной победы – со сделкой или без нее", - заявил премьер на встрече с представителями семей заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html
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израиль, рафах (провинция), в мире, биньямин нетаньяху, хамас, оон, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Рафах (провинция), В мире, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль войдет в Рафах независимо от сделки с ХАМАС, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль войдет в Рафах независимо от сделки с ХАМАС по заложникам
ТЕЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что об остановке войны в секторе Газа без достижения всех ее целей не может быть и речи, добавив, что армия проведет операцию в городе Рафах в независимости от того, будет ли заключена сделка с движением ХАМАС об освобождении заложников или нет.
"Об идее о том, что мы остановим войну не достигнув всех ее целей, не может быть и речи. Мы войдем в Рафах и уничтожим оставшиеся там батальоны ХАМАС для достижения абсолютной победы – со сделкой или без нее", - заявил премьер на встрече с представителями семей заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.