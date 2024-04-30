https://ria.ru/20240430/intervyu-1943092984.html

Такер Карлсон опубликовал интервью с Дугиным

Такер Карлсон опубликовал интервью с Дугиным - РИА Новости, 30.04.2024

Такер Карлсон опубликовал интервью с Дугиным

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T01:25

2024-04-30T01:25

2024-04-30T03:28

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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным. Видеозапись продолжительностью немногим больше 20 минут появилась в социальной сети Х американского журналиста. Карлсон назвал собеседника "самым известным" политическим философом и упомянул, что "украинское правительство убило его дочь". Под публикацией на своем личном сайте Карлсон обозначил два подзаголовка: "Саморазрушительное поведение Запада" и "Когда Россия стала рассматриваться как главный враг Америки?"Дугин в интервью, среди прочего, рассуждал о природе либерализма и отметил, что считает российского президента Владимира Путина "традиционным лидером", который начал выводить страну из-под глобального влияния. Философ также высказал мнение, что Путин отстаивает традиционные ценности, а причина враждебности США в отношении России кроется в политике российского лидера.Интервью, по словам Карлсона, было записано в Москве. Журналист, тем не менее, в публикации не упомянул, когда именно состоялась беседа: во время его поездки в российскую столицу для записи интервью с президентом России Владимиром Путиным или в ходе другого визита.В феврале американский журналист опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 212 миллионов, а в YouTube - более 19 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240426/zhurnalistika-1942538460.html

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