https://ria.ru/20240430/hamas-1943148492.html

Израиль не отправит делегацию в Каир, пока ХАМАС не даст ответ по сделке

Израиль не отправит делегацию в Каир, пока ХАМАС не даст ответ по сделке - РИА Новости, 30.04.2024

Израиль не отправит делегацию в Каир, пока ХАМАС не даст ответ по сделке

Правительство Израиля не отправит делегацию продолжать переговоры в Каире, пока палестинское радикальное движение ХАМАС не даст ответ на актуальное предложение... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T13:38

2024-04-30T13:38

2024-04-30T13:38

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израиль

каир (город)

египет

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Правительство Израиля не отправит делегацию продолжать переговоры в Каире, пока палестинское радикальное движение ХАМАС не даст ответ на актуальное предложение по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, сообщила государственная радиостанция Kan со ссылкой на осведомленный источник. Ранее информационный портал Walla со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника сообщал, что израильская делегация отправится во вторник в Египет для продолжения переговоров по освобождению заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. "На этом этапе было решено, что делегация вообще не поедет в Каир. В Израиле ждут ответа ХАМАС, который (как ожидается) последует в среду вечером, и тогда будет принято решение", - приводит радиостанция слова источника. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения Египта к ХАМАС касательно прекращения огня в секторе Газа и освобождения израильских заложников. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить. Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен военнослужащих ЦАХАЛ, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ХАМАС получило "очень щедрое" предложение для достижения договорённости об освобождении израильских заложников и перемирии в секторе Газа. По данным Kan, израильская гибкость на переговоров касалась вопросов возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную. Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно предложению, жители, которые вернутся на север, будут проверяться египетскими и другими силами, а Израиль будет отслеживать их с помощью "других инструментов". Партнеры премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по правящей коалиции в лице министров финансов и национальной безопасности Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира на днях выступили с угрозами о роспуске правительства, если Израиль согласится на сделку, которая в итоге не приведет к победе над ХАМАС. В то же время министр в узком кабинете военных действий и член чрезвычайного правительства Бени Ганц заявил, что нынешнее правительство не будет иметь право на существование, если упустит шанс на освобождение заложников. Камнем преткновения во всем этом процессе служит планируемая Израилем операция в Рафахе на самом юге сектора Газа, которая, по многочисленным заявлениям Нетаньяху, является необходимым условием для победы над радикалами в Газе. Заключение сделки будет означать отсрочку или отказ от этой операции, что по мнению крайне правых членов правительства сделает невозможным достижение заявленных целей войны в секторе Газа.

https://ria.ru/20240428/axios-1942868269.html

https://ria.ru/20240428/khamas-1942875036.html

https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html

израиль

каир (город)

египет

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в мире, израиль, каир (город), египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году