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Гуцул намерена доказать невиновность по делу о финансировании партии - РИА Новости, 30.04.2024
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13:51 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/gutsul-1943150532.html
Гуцул намерена доказать невиновность по делу о финансировании партии
Гуцул намерена доказать невиновность по делу о финансировании партии - РИА Новости, 30.04.2024
Гуцул намерена доказать невиновность по делу о финансировании партии
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что докажет свою невиновность по делу о незаконном финансировании партии. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:51
2024-04-30T13:51
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что докажет свою невиновность по делу о незаконном финансировании партии. Во вторник начался судебный процесс по делу о незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор". В причастности к этому делу обвиняют и Гуцул. "Хочу поблагодарить каждого, кто приехал меня поддержать и сказать "нет" незаконным действиям партии "Действие и солидарность" и (президенту) Майи Санду. Все мы прекрасно знаем, что это сфабрикованное уголовное дело, которое ничем не подкреплено, мы докажем свою невиновность", - заявила Гуцул перед зданием суда. Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе, где проходить рассмотрение дела. С собой они принесли плакаты в поддержку главы Гагаузии. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240410/gutsul-1939220670.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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молдавия
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз
Гуцул намерена доказать невиновность по делу о финансировании партии

Глава Гагаузии Гуцул хочет доказать невиновность по делу о финансировании "Шор"

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул выходит из здания районного суда Кишинева
Глава Гагаузии Евгения Гуцул выходит из здания районного суда Кишинева
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул выходит из здания районного суда Кишинева
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что докажет свою невиновность по делу о незаконном финансировании партии.
Во вторник начался судебный процесс по делу о незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор". В причастности к этому делу обвиняют и Гуцул.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Молдавия обвинила главу Гагаузии в получении незаконного финансирования
10 апреля, 22:58
"Хочу поблагодарить каждого, кто приехал меня поддержать и сказать "нет" незаконным действиям партии "Действие и солидарность" и (президенту) Майи Санду. Все мы прекрасно знаем, что это сфабрикованное уголовное дело, которое ничем не подкреплено, мы докажем свою невиновность", - заявила Гуцул перед зданием суда.
Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе, где проходить рассмотрение дела. С собой они принесли плакаты в поддержку главы Гагаузии.
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины
28 апреля, 08:00
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
У Гуцул нет шансов войти в правительство Молдавии, заявили в Кишиневе
Вчера, 12:34
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуТаможенный союз
 
 
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