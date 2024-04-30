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У Гуцул нет шансов войти в правительство Молдавии, заявили в Кишиневе - РИА Новости, 30.04.2024
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12:34 30.04.2024 (обновлено: 12:42 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/gutsul-1943137746.html
У Гуцул нет шансов войти в правительство Молдавии, заявили в Кишиневе
У Гуцул нет шансов войти в правительство Молдавии, заявили в Кишиневе - РИА Новости, 30.04.2024
У Гуцул нет шансов войти в правительство Молдавии, заявили в Кишиневе
Спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил в эфире телеканала Pro TV, что у главы Гагаузской... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:34
2024-04-30T12:42
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
игорь гросу
евгения гуцул
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил в эфире телеканала Pro TV, что у главы Гагаузской автономии в составе республики Евгении Гуцул нет шансов войти в состав правительства. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. "Я думаю, что у Гуцул нет шансов (быть членом правительства - ред.). Закон не предусматривает, что бандиты могут быть членами правительства", - заявил Гросу. По его словам, власти намерены продолжать диалог с автономией, хотя депутаты Народного собрания Гагаузии в одностороннем парламента вышли из рабочей группы сотрудничества с парламентом Молдавии. "Мы внимательно следим за тем, что происходит в Гагаузии, проводим визиты, проводим дискуссии… Мы ведем диалог с теми, кто осознает как важно, чтобы Гагаузию не занесло на этом пути, мы в контакте с мэрами, с депутатами Народного собрания Гагаузии, с людьми, со СМИ, с бизнесменами", - добавил Гросу. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, игорь гросу, евгения гуцул, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Игорь Гросу, Евгения Гуцул, Таможенный союз
У Гуцул нет шансов войти в правительство Молдавии, заявили в Кишиневе

Спикер парламента Гросу: у Гуцул нет шансов войти в правительство Молдавии

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил в эфире телеканала Pro TV, что у главы Гагаузской автономии в составе республики Евгении Гуцул нет шансов войти в состав правительства.
Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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"Я думаю, что у Гуцул нет шансов (быть членом правительства - ред.). Закон не предусматривает, что бандиты могут быть членами правительства", - заявил Гросу.
По его словам, власти намерены продолжать диалог с автономией, хотя депутаты Народного собрания Гагаузии в одностороннем парламента вышли из рабочей группы сотрудничества с парламентом Молдавии.
"Мы внимательно следим за тем, что происходит в Гагаузии, проводим визиты, проводим дискуссии… Мы ведем диалог с теми, кто осознает как важно, чтобы Гагаузию не занесло на этом пути, мы в контакте с мэрами, с депутатами Народного собрания Гагаузии, с людьми, со СМИ, с бизнесменами", - добавил Гросу.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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Глава Гагаузии отвергла возможность выхода автономии из Молдавии
6 марта, 06:38
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневИгорь ГросуЕвгения ГуцулТаможенный союз
 
 
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