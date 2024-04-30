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Турция будет следить за процессом вокруг армяно-азербайджанской границы
Турция будет следить за процессом вокруг армяно-азербайджанской границы - РИА Новости, 30.04.2024
Турция будет следить за процессом вокруг армяно-азербайджанской границы
Турция будет следить за развитием процесса вокруг соглашения о границе между Азербайджаном и Арменией, приветствует позитивный тон, заявил официальный... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T18:03
2024-04-30T18:03
2024-04-30T18:03
в мире
азербайджан
армения
турция
омер челик
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Турция будет следить за развитием процесса вокруг соглашения о границе между Азербайджаном и Арменией, приветствует позитивный тон, заявил официальный представитель правящей в стране Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью сёлами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий. "Независимо от нашей повестки дня, мы внимательно следим за вопросами, связанными с Азербайджаном. Делегации (Азербайджана и Армении по вопросам границы) встретились в 8-й раз. На границе был установлен пограничный камень, хотя и символически. Мы приветствуем вклад в укрепление мира в регионе и отказ от нападений на Азербайджан. Следим и будем следить за развитием процесса, приветствуем позитивный тон", - заявил Челик на брифинге во вторник.
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в мире, азербайджан, армения, турция, омер челик, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Турция, Омер Челик, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Турция будет следить за процессом вокруг армяно-азербайджанской границы
Турция будет следить за процессом по границе между Арменией и Азербайджаном