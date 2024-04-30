https://ria.ru/20240430/gosdolg-1943164121.html
Госдолг Украины в марте увеличился на 5%
Госдолг Украины в марте увеличился на 5% - РИА Новости, 30.04.2024
Госдолг Украины в марте увеличился на 5%
Госдолг Украины в марте увеличился на 5% - до 151,1 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:05
2024-04-30T15:05
2024-04-30T15:05
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Госдолг Украины в марте увеличился на 5% - до 151,1 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер 19 апреля заявил, что Украина сохранит "устойчивый" уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации. "В марте государственный долг увеличился на 5% - на 7,4 миллиарда долларов. На 31 марта государственный и гарантированный государством долг составлял 151,1 миллиарда долларов", - написал Гетманцев. По его словам, на увеличение долга повлияли девальвация гривны и поступление в бюджет внешней помощи в виде льготных кредитов. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935580308.html
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украина, даниил гетманцев, верховная рада украины, мвф, в мире
Украина, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины, МВФ, В мире
Госдолг Украины в марте увеличился на 5%
Депутат Рады Гетманцев: госдолг Украины в марте увеличился на 5%
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Госдолг Украины в марте увеличился на 5% - до 151,1 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
Директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ
) Альфред Каммер 19 апреля заявил, что Украина сохранит "устойчивый" уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации.
"В марте государственный долг увеличился на 5% - на 7,4 миллиарда долларов. На 31 марта государственный и гарантированный государством долг составлял 151,1 миллиарда долларов", - написал Гетманцев.
По его словам, на увеличение долга повлияли девальвация гривны и поступление в бюджет внешней помощи в виде льготных кредитов.
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова
, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США
власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7
.
В конце ноября Владимир Зеленский
подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.