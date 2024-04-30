https://ria.ru/20240430/fso-1943159570.html
В Кремле прошла тренировка Президентского полка перед инаугурацией
В Кремле прошла тренировка Президентского полка перед инаугурацией - РИА Новости, 30.04.2024
В Кремле прошла тренировка Президентского полка перед инаугурацией
Одна из плановых тренировок Президентского полка прошла в московском Кремле в рамках подготовки к церемонии инаугурации президента РФ, сообщил РИА Новости во... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:42
2024-04-30T14:42
2024-04-30T14:42
россия
владимир путин
президентский полк
инаугурация владимира путина
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Одна из плановых тренировок Президентского полка прошла в московском Кремле в рамках подготовки к церемонии инаугурации президента РФ, сообщил РИА Новости во вторник начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов, отметив, что тренировка прошла ранее. Участие Президентского полка в церемонии инаугурации является традицией. Военнослужащие полка, имеющего статус спецслужбы, в этот день выполняют важные представительские функции, сопровождая торжественные мероприятия от начала и до конца. Церемония инаугурации пройдет 7 мая. "В московском Кремле прошла одна из плановых тренировок Президентского полка в рамках подготовки к церемонии", - сказал Симонов.
https://ria.ru/20240417/inauguratsiya-1940560309.html
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россия, владимир путин, президентский полк, инаугурация владимира путина
Россия, Владимир Путин, Президентский полк, Инаугурация Владимира Путина
В Кремле прошла тренировка Президентского полка перед инаугурацией
Президентский полк провел плановую тренировку перед церемонией инаугурации
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Одна из плановых тренировок Президентского полка прошла в московском Кремле в рамках подготовки к церемонии инаугурации президента РФ, сообщил РИА Новости во вторник начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов, отметив, что тренировка прошла ранее.
Участие Президентского полка в церемонии инаугурации является традицией. Военнослужащие полка, имеющего статус спецслужбы, в этот день выполняют важные представительские функции, сопровождая торжественные мероприятия от начала и до конца. Церемония инаугурации пройдет 7 мая.
"В московском Кремле прошла одна из плановых тренировок Президентского полка в рамках подготовки к церемонии", - сказал Симонов.