Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прошла тренировка Президентского полка перед инаугурацией - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/fso-1943159570.html
В Кремле прошла тренировка Президентского полка перед инаугурацией
В Кремле прошла тренировка Президентского полка перед инаугурацией - РИА Новости, 30.04.2024
В Кремле прошла тренировка Президентского полка перед инаугурацией
Одна из плановых тренировок Президентского полка прошла в московском Кремле в рамках подготовки к церемонии инаугурации президента РФ, сообщил РИА Новости во... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:42
2024-04-30T14:42
россия
владимир путин
президентский полк
инаугурация владимира путина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934444504_0:120:2048:1272_1920x0_80_0_0_e40b61195613cf91f05682375e392681.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Одна из плановых тренировок Президентского полка прошла в московском Кремле в рамках подготовки к церемонии инаугурации президента РФ, сообщил РИА Новости во вторник начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов, отметив, что тренировка прошла ранее. Участие Президентского полка в церемонии инаугурации является традицией. Военнослужащие полка, имеющего статус спецслужбы, в этот день выполняют важные представительские функции, сопровождая торжественные мероприятия от начала и до конца. Церемония инаугурации пройдет 7 мая. "В московском Кремле прошла одна из плановых тренировок Президентского полка в рамках подготовки к церемонии", - сказал Симонов.
https://ria.ru/20240417/inauguratsiya-1940560309.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934444504_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_e8a864794bded6392402aeb11c229e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, президентский полк, инаугурация владимира путина
Россия, Владимир Путин, Президентский полк, Инаугурация Владимира Путина
В Кремле прошла тренировка Президентского полка перед инаугурацией

Президентский полк провел плановую тренировку перед церемонией инаугурации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Одна из плановых тренировок Президентского полка прошла в московском Кремле в рамках подготовки к церемонии инаугурации президента РФ, сообщил РИА Новости во вторник начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов, отметив, что тренировка прошла ранее.
Участие Президентского полка в церемонии инаугурации является традицией. Военнослужащие полка, имеющего статус спецслужбы, в этот день выполняют важные представительские функции, сопровождая торжественные мероприятия от начала и до конца. Церемония инаугурации пройдет 7 мая.
"В московском Кремле прошла одна из плановых тренировок Президентского полка в рамках подготовки к церемонии", - сказал Симонов.
Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В церемонии инаугурации Путина будут небольшие нюансы, заявили в Кремле
17 апреля, 13:04
 
РоссияВладимир ПутинПрезидентский полкИнаугурация Владимира Путина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала