https://ria.ru/20240430/evro-1943132506.html
Курс евро поднялся выше ста рублей
Курс евро поднялся выше ста рублей - РИА Новости, 30.04.2024
Курс евро поднялся выше ста рублей
Курс рубля продолжает снижаться во вторник днем: евро поднялся выше 100 рублей впервые с 19 апреля, доллар растет до 93,38 рубля, юань - до 12,75 рубля, следует РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:03
2024-04-30T12:03
2024-04-30T12:12
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_0:172:2895:1800_1920x0_80_0_0_14c14fd641d6a40561496c7bcff3bc6f.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться во вторник днем: евро поднялся выше 100 рублей впервые с 19 апреля, доллар растет до 93,38 рубля, юань - до 12,75 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 12.04 мск рос на 83 копейки - до 100,12 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,75 рубля, доллара - на 38 копеек, до 93,38 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a707b7674f38471fe8a16deac01eb6b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, россия, экономика
Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Экономика
Курс евро поднялся выше ста рублей
Курс евро поднялся на Мосбирже выше 100 рублей впервые с 19 апреля