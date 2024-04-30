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В Карачаево-Черкесии пятилетний ребенок погиб от упавшего дерева
В Карачаево-Черкесии пятилетний ребенок погиб от упавшего дерева - РИА Новости, 30.04.2024
В Карачаево-Черкесии пятилетний ребенок погиб от упавшего дерева
Следователи в Карачаево-Черкесии организовали проверку после того, как в посёлке Домбай пятилетний ребёнок погиб от падения дерева, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:07
2024-04-30T14:07
2024-04-30T14:07
происшествия
домбай
россия
карачаевск
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 30 апр – РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии организовали проверку после того, как в посёлке Домбай пятилетний ребёнок погиб от падения дерева, сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по республике в Telegram-канале. "Следственным отделом по городу Карачаевску... проводится процессуальная проверка по факту смерти ребёнка в поселке Домбай Карачаевского городского округа КЧР", – говорится в сообщении. По данным ведомства, происшествие случилось в понедельник возле реки Муруджу в посёлке Домбай. "На проезжую часть автодороги упало дерево. Находившийся возле машины в этот момент со своей семьей пятилетний ребенок от полученных травм скончался на месте", – отмечается в релизе. В ведомстве уточнили, что в настоящий момент следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240423/devochka-1941692730.html
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происшествия, домбай, россия, карачаевск, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Домбай, Россия, Карачаевск, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В Карачаево-Черкесии пятилетний ребенок погиб от упавшего дерева
В поселке Домбай в КЧР пятилетний ребенок погиб от падения дерева