https://ria.ru/20240430/daniya-1943188653.html

В Дании отменили авиашоу ради экономии

В Дании отменили авиашоу ради экономии - РИА Новости, 30.04.2024

В Дании отменили авиашоу ради экономии

Датское авиашоу Danish Air Show, которое должно было пройти 9 июня, отменено в целях экономии средств страны и перенесено на 2025 год, сообщают ВС Дании и... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:35

2024-04-30T17:35

2024-04-30T17:37

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метте фредериксен

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Датское авиашоу Danish Air Show, которое должно было пройти 9 июня, отменено в целях экономии средств страны и перенесено на 2025 год, сообщают ВС Дании и телеканал TV2. Как отмечает телеканал, Danish Air Show - это крупнейшее военно-воздушное мероприятие в Дании, на котором датские транспортные и боевые самолёты и вертолёты, а также иностранные военные самолёты демонстрируются на земле и в воздухе. "Чтобы иметь возможность расставить приоритеты в решении оперативной задачи, ВВС приняли решение не проводить авиашоу Danish Air Show в 2024 году. Мероприятие... было перенесено на 15 июня 2025 года", - говорится в заявлении датских ВС. Как отмечает телеканал TV2, причина отмены мероприятия состоит в том, что в казне Дании нет денег на проведение авиашоу. В марте премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что в целях укрепления военного потенциала страна увеличит свои расходы на оборону на 5,9 миллиарда долларов в течение пяти лет. Таким образом, расходы на оборону страны составят 2,4% от ВВП в текущем и следующем году, что выше целевого показателя НАТО для стран-членов. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на экспертов передавало, что ВС Дании находятся в плачевном состоянии из-за больших затрат на поддержку Украины. Отмечалось, что страна предпримет шаги по их модернизации, но на это уйдут десятки лет. Подчёркивалось, что стране не хватает оборудования и персонала, и она с трудом выполняет свои обязательства, в следствие чего стране необходимо срочно действовать из-за "общего состояния вооруженных сил".

https://ria.ru/20240222/f-16-1928991473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дания, украина, метте фредериксен, нато