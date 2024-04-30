В Дании отменили авиашоу ради экономии
Датское авиашоу Danish Air Show перенесли на 2025 год из-за экономии средств
CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Royal Danish Air Force F-16 Fighting FalconsИстребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Датское авиашоу Danish Air Show, которое должно было пройти 9 июня, отменено в целях экономии средств страны и перенесено на 2025 год, сообщают ВС Дании и телеканал TV2.
Как отмечает телеканал, Danish Air Show - это крупнейшее военно-воздушное мероприятие в Дании, на котором датские транспортные и боевые самолёты и вертолёты, а также иностранные военные самолёты демонстрируются на земле и в воздухе.
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"Чтобы иметь возможность расставить приоритеты в решении оперативной задачи, ВВС приняли решение не проводить авиашоу Danish Air Show в 2024 году. Мероприятие... было перенесено на 15 июня 2025 года", - говорится в заявлении датских ВС.
Как отмечает телеканал TV2, причина отмены мероприятия состоит в том, что в казне Дании нет денег на проведение авиашоу.
В марте премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что в целях укрепления военного потенциала страна увеличит свои расходы на оборону на 5,9 миллиарда долларов в течение пяти лет. Таким образом, расходы на оборону страны составят 2,4% от ВВП в текущем и следующем году, что выше целевого показателя НАТО для стран-членов.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на экспертов передавало, что ВС Дании находятся в плачевном состоянии из-за больших затрат на поддержку Украины. Отмечалось, что страна предпримет шаги по их модернизации, но на это уйдут десятки лет. Подчёркивалось, что стране не хватает оборудования и персонала, и она с трудом выполняет свои обязательства, в следствие чего стране необходимо срочно действовать из-за "общего состояния вооруженных сил".
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