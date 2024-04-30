https://ria.ru/20240430/dachi-1943096203.html

Депутат назвал самые распространенные мошеннические схемы при покупке дачи

Депутат назвал самые распространенные мошеннические схемы при покупке дачи - РИА Новости, 30.04.2024

Депутат назвал самые распространенные мошеннические схемы при покупке дачи

Самыми распространенными мошенническими схемами при покупке дачи являются подделка документов и требование оставить задаток, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T02:28

2024-04-30T02:28

2024-04-30T02:28

никита чаплин

госдума рф

единая россия

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Самыми распространенными мошенническими схемами при покупке дачи являются подделка документов и требование оставить задаток, рассказал РИА Новости председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин. "Одной из наиболее распространенных мошеннических схем при покупке дачи является требование уплаты задатка. Мошенники представляются владельцами недвижимости и уверяют покупателя, что другие потенциальные покупатели также заинтересованы в данном объекте. Они просят покупателя отдать задаток, чтобы забронировать дачу до заключения сделки. Однако после получения денег мошенники исчезают, и никакой сделки не происходит. Второе, и самое распространенное – это подделка документов. Мошенники представляются владельцами дачи или их представителями, но используют фальшивые документы, включая свидетельство о праве собственности или договор купли-продажи", - сказал Чаплин. Он отметил, что документы, подтверждающие акт купли-продажи, могут выглядеть настолько реалистично, что покупатели могут не заметить подделку до момента, когда уже потратят свои деньги. Кроме того, мошенники могут использовать еще и свои фотографии на чужих паспортах, поэтому необходимо запрашивать дополнительные документы – например, водительское удостоверение, пояснил парламентарий. "Еще одна схема мошенничества при покупке дачи — это предложение о продаже несуществующей недвижимости. Мошенники создают ложные объявления о продаже дач и активно размещают их на популярных интернет-порталах недвижимости. Они могут использовать реальные фотографии и описания, но при встрече с потенциальным покупателем оказывается, что дачи не существует, и мошенники просто наживаются на задатках или предоплатах", - рассказал Чаплин. Чтобы уберечь себя от такой ситуации, "не нужно лениться", а стоит съездить на местность и поговорить с соседями, добавил он. "Четвертое – "инвестиционные" схемы. Мошенники также могут предлагать покупателям участие в "инвестиционных" схемах, связанных с покупкой дач. Они могут обещать высокий доход от сдачи дачи в аренду или уверять в безопасности инвестиций в определенные дачные комплексы. Однако после получения денег мошенники исчезают, оставляя покупателя без дачи и без средств.", - сказал депутат ГД. Он предупредил, что при одной из мошеннических схем аферисты могут предлагать сделать ремонт или реконструкцию перед продажей дачи. Они могут взять предоплату за работу, но не завершить реконструкцию или даже не начать ремонт. В результате покупатель не только лишается денег, но и не получает обещанных улучшений дачи. "Еще одним распространенным случаем является покупка дачи с неправильно указанными границами. Часто мошенники могут в документах указать неверную площадь дома и земельного участка. Именно поэтому так важно всегда запрашивать выписку из ЕГРН. Этот документ поможет убедиться в правильности информации о площади владения и предотвратить возможные мошеннические схемы", - разъяснил Чаплин. При покупке дачи необходимо быть бдительным и всегда проверять информацию о продавце и объекте недвижимости. Совершение сделки должно сопровождаться только надежными агентами или риелторами, заключил он.

https://ria.ru/20240405/shtrafy-1937937231.html

https://ria.ru/20240428/dachniki-1942870855.html

https://ria.ru/20240419/chaplin-1940935588.html

московская область (подмосковье)

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никита чаплин, госдума рф, единая россия, московская область (подмосковье), общество