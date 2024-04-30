Украина использует кассетные боеприпасы, поставляемые США, заявили в Женеве
Бешара: Украина использует кассетные боеприпасы, но оценить воздействие сложно
Фрагмент кассетного боеприпаса в Курской области . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 30 апр – РИА Новости. Украина использует на территориях, контролируемых Россией, кассетные боеприпасы, поставляемые США, но оценить воздействие на гражданское население сложно из-за отсутствия доступа, заявил РИА Новости официальный представитель женевской организации "Коалиция по кассетным боеприпасам" Шарль Бешара.
Ранее коалиция США по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида снарядов, заявила, что потрясена решением Вашингтона вновь поставить Украине такие боеприпасы.
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"Усилия по дальнейшему документированию ущерба, причиняемого гражданскому населению кассетными боеприпасами на Украине, продолжаются, но сталкиваются с трудностями. Мы понимаем, что международные организации или средства массовой информации не имеют доступа к районам, где Украина использует кассетные боеприпасы, поставляемые США", - сказал он.
Бешара добавил, что поставки кассетных боеприпасов США вызывают вопросы толкования у государств-участников Конвенции по кассетным боеприпасам, как Германия, включая запрет на оказание помощи в осуществлении запрещенной деятельности.
В Пентагоне на прошлой неделе сообщали, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. В него войдут боеприпасы для комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа, боевые машины пехоты Bradley, высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование.
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30 декабря центр Белгорода подвергся массированному украинскому обстрелу, погибли 25 человек, 109 пострадали. Одним из мест, куда прилетели кассетные боеприпасы, была центральная часть города возле универмага "Белгород", где всегда по выходным много людей, поскольку рядом городской центральный рынок.
Коалиция против кассетных боеприпасов (CMC) - международное движение, базирующееся в Женеве, которое проводит кампанию против использования, производства и передачи кассетных боеприпасов. В частности, она проверяет выполнение Конвенция по кассетным боеприпасам от 2008 года, запрещающих применение такого оружия, подписанных 108 странами. В коалицию входят такие организации, как Amnesty International, Handicap International и Human Rights Watch.