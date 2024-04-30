https://ria.ru/20240430/binance-1943224914.html

Основателя Binance приговорили к четырем месяцам тюрьмы

Основателя Binance приговорили к четырем месяцам тюрьмы - РИА Новости, 30.04.2024

Основателя Binance приговорили к четырем месяцам тюрьмы

Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя криптобиржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюрьмы, передает телеканал MSNBC. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T23:43

2024-04-30T23:43

2024-04-30T23:48

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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя криптобиржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюрьмы, передает телеканал MSNBC.Отмечается, что бизнесмена обвинили в преступлениях, связанных с денежными переводами без лицензии.При этом ранее прокуратура запрашивала три года заключения, а защита настаивала на пяти месяцах испытательного срока. В ноябре 2023 года Чжао заключил с правительством США сделку для завершения многолетнего расследования против Bincance. По договоренности, он ушел с поста генерального директора Binance и согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.

https://ria.ru/20231103/kriptobirzha-1907082151.html

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