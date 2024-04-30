https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943128961.html

Разработку и испытания перспективных дронов организовали в тылу зоны СВО

Разработку и испытания перспективных дронов организовали в тылу зоны СВО - РИА Новости, 30.04.2024

Разработку и испытания перспективных дронов организовали в тылу зоны СВО

Перспективные беспилотники проходят испытания в тылу зоны СВО, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T11:23

2024-04-30T11:23

2024-04-30T12:45

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

денис мантуров

руслан цаликов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Перспективные беспилотники проходят испытания в тылу зоны СВО, сообщили в Минобороны. "На одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции организована разработка и апробация перспективных беспилотных летательных аппаратов с учетом опыта СВО, а также средств связи и портативных детекторов дронов", — говорится в релизе. Как отметили в военном ведомстве, разрабатываемые дроны могут применять различные типы боеприпасов, их оборудование позволяет вести разведку днем и ночью в простых и сложных погодных условиях. "В ходе испытаний операторы БПЛА отрабатывают уничтожение целей, имитирующих укрытия, пункты управления и военную технику противника, применяя сбрасываемые боеприпасы различного типа и дроны-камикадзе", — добавили в Минобороны. Кроме того, организацию разработки и апробации беспилотников проверили вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

https://ria.ru/20240427/fpv-retranslyator-1942650097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, россия, денис мантуров, руслан цаликов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)