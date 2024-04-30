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Разработку и испытания перспективных дронов организовали в тылу зоны СВО - РИА Новости, 30.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 30.04.2024 (обновлено: 12:45 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943128961.html
Разработку и испытания перспективных дронов организовали в тылу зоны СВО
Разработку и испытания перспективных дронов организовали в тылу зоны СВО - РИА Новости, 30.04.2024
Разработку и испытания перспективных дронов организовали в тылу зоны СВО
Перспективные беспилотники проходят испытания в тылу зоны СВО, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T11:23
2024-04-30T12:45
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
денис мантуров
руслан цаликов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Перспективные беспилотники проходят испытания в тылу зоны СВО, сообщили в Минобороны. "На одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции организована разработка и апробация перспективных беспилотных летательных аппаратов с учетом опыта СВО, а также средств связи и портативных детекторов дронов", — говорится в релизе. Как отметили в военном ведомстве, разрабатываемые дроны могут применять различные типы боеприпасов, их оборудование позволяет вести разведку днем и ночью в простых и сложных погодных условиях. "В ходе испытаний операторы БПЛА отрабатывают уничтожение целей, имитирующих укрытия, пункты управления и военную технику противника, применяя сбрасываемые боеприпасы различного типа и дроны-камикадзе", — добавили в Минобороны. Кроме того, организацию разработки и апробации беспилотников проверили вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
https://ria.ru/20240427/fpv-retranslyator-1942650097.html
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безопасность, технологии, россия, денис мантуров, руслан цаликов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Денис Мантуров, Руслан Цаликов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Разработку и испытания перспективных дронов организовали в тылу зоны СВО

МО РФ: на полигоне в зоне СВО организовали производство дронов и средств связи

© Минобороны РоссииАпробация перспективных беспилотных летательных аппаратов на одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции
Апробация перспективных беспилотных летательных аппаратов на одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции
© Минобороны России
Апробация перспективных беспилотных летательных аппаратов на одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Перспективные беспилотники проходят испытания в тылу зоны СВО, сообщили в Минобороны.
"На одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции организована разработка и апробация перспективных беспилотных летательных аппаратов с учетом опыта СВО, а также средств связи и портативных детекторов дронов", — говорится в релизе.
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Как отметили в военном ведомстве, разрабатываемые дроны могут применять различные типы боеприпасов, их оборудование позволяет вести разведку днем и ночью в простых и сложных погодных условиях.
"В ходе испытаний операторы БПЛА отрабатывают уничтожение целей, имитирующих укрытия, пункты управления и военную технику противника, применяя сбрасываемые боеприпасы различного типа и дроны-камикадзе", — добавили в Минобороны.
Кроме того, организацию разработки и апробации беспилотников проверили вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияДенис МантуровРуслан ЦаликовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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