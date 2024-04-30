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Операторы дронов исключили урон гражданским в Харьковской области - РИА Новости, 30.04.2024
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06:03 30.04.2024 (обновлено: 06:25 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943101077.html
Операторы дронов исключили урон гражданским в Харьковской области
Операторы дронов исключили урон гражданским в Харьковской области - РИА Новости, 30.04.2024
Операторы дронов исключили урон гражданским в Харьковской области
Операторы беспилотников группировки войск прикрытия государственной границы, уничтожающие цели в Харьковской области, исключают возможность попадания российских РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T06:03
2024-04-30T06:25
специальная военная операция на украине
россия
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 30 апр - РИА Новости. Операторы беспилотников группировки войск прикрытия государственной границы, уничтожающие цели в Харьковской области, исключают возможность попадания российских дронов-камикадзе по мирному населению, все цели - только военного назначения, рассказал РИА Новости оператор БПЛА. "Практически нулевая (вероятность - ред.), потому что у нас всегда идет разведка круглосуточная, соответственно, как только выявляется цель, производится доразведка обязательно, для того чтобы убедиться в том, что цель действительно не гражданское лицо", - сказал собеседник агентства. По его словам, после того как разведка убедится, что цель военного значения, принимается решения отработать FPV-дронами. По его словам, на данном участке фронта бойцы в основном используют дроны российского производства. "У птиц (БПЛА ВСУ - ред.), которые мы получали, у трофейных птиц, которые падали, не разбивались и не взрывались, они почему не взорвались, потому что у них нет самоликвидации и плюс не особо грамотно сделан датчик цели", - пояснил военнослужащий. Собеседник агентства отметил, что в российских дронах запрограммирована самоликвидация, и если он не долетит до цели, то произойдет самоподрыв через несколько минут. "И такого, то что птица упадет и кто-нибудь потом случайно на нее наткнется и взорвется, такого просто априори быть не может", - уточнил боец. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20240430/udary-1943098527.html
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россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Операторы дронов исключили урон гражданским в Харьковской области

Оператор БПЛА исключил попадание российских дронов по мирному населению

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 30 апр - РИА Новости. Операторы беспилотников группировки войск прикрытия государственной границы, уничтожающие цели в Харьковской области, исключают возможность попадания российских дронов-камикадзе по мирному населению, все цели - только военного назначения, рассказал РИА Новости оператор БПЛА.
"Практически нулевая (вероятность - ред.), потому что у нас всегда идет разведка круглосуточная, соответственно, как только выявляется цель, производится доразведка обязательно, для того чтобы убедиться в том, что цель действительно не гражданское лицо", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, после того как разведка убедится, что цель военного значения, принимается решения отработать FPV-дронами. По его словам, на данном участке фронта бойцы в основном используют дроны российского производства.
"У птиц (БПЛА ВСУ - ред.), которые мы получали, у трофейных птиц, которые падали, не разбивались и не взрывались, они почему не взорвались, потому что у них нет самоликвидации и плюс не особо грамотно сделан датчик цели", - пояснил военнослужащий.
Собеседник агентства отметил, что в российских дронах запрограммирована самоликвидация, и если он не долетит до цели, то произойдет самоподрыв через несколько минут.
"И такого, то что птица упадет и кто-нибудь потом случайно на нее наткнется и взорвется, такого просто априори быть не может", - уточнил боец.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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