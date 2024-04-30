https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943101077.html

Операторы дронов исключили урон гражданским в Харьковской области

Операторы дронов исключили урон гражданским в Харьковской области - РИА Новости, 30.04.2024

Операторы дронов исключили урон гражданским в Харьковской области

Операторы беспилотников группировки войск прикрытия государственной границы, уничтожающие цели в Харьковской области, исключают возможность попадания российских РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T06:03

2024-04-30T06:03

2024-04-30T06:25

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 30 апр - РИА Новости. Операторы беспилотников группировки войск прикрытия государственной границы, уничтожающие цели в Харьковской области, исключают возможность попадания российских дронов-камикадзе по мирному населению, все цели - только военного назначения, рассказал РИА Новости оператор БПЛА. "Практически нулевая (вероятность - ред.), потому что у нас всегда идет разведка круглосуточная, соответственно, как только выявляется цель, производится доразведка обязательно, для того чтобы убедиться в том, что цель действительно не гражданское лицо", - сказал собеседник агентства. По его словам, после того как разведка убедится, что цель военного значения, принимается решения отработать FPV-дронами. По его словам, на данном участке фронта бойцы в основном используют дроны российского производства. "У птиц (БПЛА ВСУ - ред.), которые мы получали, у трофейных птиц, которые падали, не разбивались и не взрывались, они почему не взорвались, потому что у них нет самоликвидации и плюс не особо грамотно сделан датчик цели", - пояснил военнослужащий. Собеседник агентства отметил, что в российских дронах запрограммирована самоликвидация, и если он не долетит до цели, то произойдет самоподрыв через несколько минут. "И такого, то что птица упадет и кто-нибудь потом случайно на нее наткнется и взорвется, такого просто априори быть не может", - уточнил боец. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20240430/udary-1943098527.html

https://ria.ru/20240430/boy-1943093331.html

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россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф