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В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 30.04.2024 (обновлено: 22:49 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/atacms-1943194689.html
В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS
В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS - РИА Новости, 30.04.2024
В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отрицает, что российские военные сбили шесть украинских ракет ATACMS... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T18:28
2024-04-30T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
джон кирби
вооруженные силы украины
украина
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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отрицает, что российские военные сбили шесть украинских ракет ATACMS производства США. Ранее российское Минобороны сообщало, что ВС России за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. "Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты", — сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос. При этом каких-либо доказательств, которые бы подтверждали его слова, он не привел. Представитель Белого дома также уклонился от вопроса о том, сколько именно ракет ATACMS США передали Украине. Ранее представитель американского Министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
https://ria.ru/20240425/peskov-1942243940.html
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в мире, сша, россия, джон кирби, вооруженные силы украины, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS

Кирби отказался признавать, что Россия сбила шесть ракет ATACMS, выпущенных ВСУ

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отрицает, что российские военные сбили шесть украинских ракет ATACMS производства США.
Ранее российское Минобороны сообщало, что ВС России за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.
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"Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты", — сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом каких-либо доказательств, которые бы подтверждали его слова, он не привел.
Представитель Белого дома также уклонился от вопроса о том, сколько именно ракет ATACMS США передали Украине.
Ранее представитель американского Министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияДжон КирбиВооруженные силы УкраиныУкраинаКиев
 
 
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