https://ria.ru/20240430/atacms-1943194689.html

В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS

В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS - РИА Новости, 30.04.2024

В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отрицает, что российские военные сбили шесть украинских ракет ATACMS... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T18:28

2024-04-30T18:28

2024-04-30T22:49

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ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отрицает, что российские военные сбили шесть украинских ракет ATACMS производства США. Ранее российское Минобороны сообщало, что ВС России за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. "Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты", — сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос. При этом каких-либо доказательств, которые бы подтверждали его слова, он не привел. Представитель Белого дома также уклонился от вопроса о том, сколько именно ракет ATACMS США передали Украине. Ранее представитель американского Министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.

https://ria.ru/20240425/peskov-1942243940.html

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в мире, сша, россия, джон кирби, вооруженные силы украины, украина, киев