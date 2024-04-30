В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS
Кирби отказался признавать, что Россия сбила шесть ракет ATACMS, выпущенных ВСУ
© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отрицает, что российские военные сбили шесть украинских ракет ATACMS производства США.
Ранее российское Минобороны сообщало, что ВС России за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.
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"Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты", — сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом каких-либо доказательств, которые бы подтверждали его слова, он не привел.
Представитель Белого дома также уклонился от вопроса о том, сколько именно ракет ATACMS США передали Украине.
Ранее представитель американского Министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
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