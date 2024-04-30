https://ria.ru/20240430/atacms-1943175456.html

В Госдуме допустили новые попытки ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS

В Госдуме допустили новые попытки ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS - РИА Новости, 30.04.2024

В Госдуме допустили новые попытки ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска могут попытаться снова атаковать Крым... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T16:13

2024-04-30T16:13

2024-04-30T16:18

леонид ивлев

специальная военная операция на украине

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска могут попытаться снова атаковать Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в Симферопольском районе в селе Донское после того, как были сбиты ракеты ATACMS, обнаружены суббоеприпасы, он попросил при обнаружении сообщать правоохранителям. Атака предпринята минувшей ночью, отработала система ПВО. "Противник атаковал Крым минувшей ночью, выпустив 12 ракет ATACMS. Их цель - аэродромы. Средствами ПВО ракеты уничтожены. При этом допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России, возможны новые попытки атаковать полуостров", - сказал Ивлев. По его словам, противник стремится пробить щит ПВО в Крыму, чтобы затем нанести удары по стратегически важным объектам. "Наша задача - сорвать замысел врага", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240427/rakety-1942838866.html

https://ria.ru/20240429/atacms-1942984463.html

республика крым

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леонид ивлев, республика крым