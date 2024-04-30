Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме допустили новые попытки ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 30.04.2024 (обновлено: 16:18 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/atacms-1943175456.html
В Госдуме допустили новые попытки ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS
В Госдуме допустили новые попытки ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS - РИА Новости, 30.04.2024
В Госдуме допустили новые попытки ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска могут попытаться снова атаковать Крым... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T16:13
2024-04-30T16:18
леонид ивлев
специальная военная операция на украине
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска могут попытаться снова атаковать Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в Симферопольском районе в селе Донское после того, как были сбиты ракеты ATACMS, обнаружены суббоеприпасы, он попросил при обнаружении сообщать правоохранителям. Атака предпринята минувшей ночью, отработала система ПВО. "Противник атаковал Крым минувшей ночью, выпустив 12 ракет ATACMS. Их цель - аэродромы. Средствами ПВО ракеты уничтожены. При этом допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России, возможны новые попытки атаковать полуостров", - сказал Ивлев. По его словам, противник стремится пробить щит ПВО в Крыму, чтобы затем нанести удары по стратегически важным объектам. "Наша задача - сорвать замысел врага", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240427/rakety-1942838866.html
https://ria.ru/20240429/atacms-1942984463.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_e05b1e75902a737f96f575be4da4cd4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид ивлев, республика крым
Леонид Ивлев, Специальная военная операция на Украине, Республика Крым
В Госдуме допустили новые попытки ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS

Депутат Ивлев: ВСУ могут снова атаковать Крым ракетами ATACMS

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска могут попытаться снова атаковать Крым американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в Симферопольском районе в селе Донское после того, как были сбиты ракеты ATACMS, обнаружены суббоеприпасы, он попросил при обнаружении сообщать правоохранителям. Атака предпринята минувшей ночью, отработала система ПВО.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
"Это война". В США сделали заявление о России после отправки ATACMS ВСУ
27 апреля, 19:23
"Противник атаковал Крым минувшей ночью, выпустив 12 ракет ATACMS. Их цель - аэродромы. Средствами ПВО ракеты уничтожены. При этом допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России, возможны новые попытки атаковать полуостров", - сказал Ивлев.
По его словам, противник стремится пробить щит ПВО в Крыму, чтобы затем нанести удары по стратегически важным объектам.
"Наша задача - сорвать замысел врага", - подчеркнул депутат.
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В КНДР оценили влияние поставок ВСУ ATACMS на ход конфликта
29 апреля, 06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеЛеонид ИвлевРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала