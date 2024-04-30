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В США заявили об ослаблении американского влияния в Африке - РИА Новости, 30.04.2024
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03:06 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/afrika-1943097283.html
В США заявили об ослаблении американского влияния в Африке
В США заявили об ослаблении американского влияния в Африке - РИА Новости, 30.04.2024
В США заявили об ослаблении американского влияния в Африке
Влияние США в Африке ослабевает, о чем наглядно свидетельствуют недавние события в Нигере и Чаде, тогда как позиции России в регионе, напротив, усиливаются до... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T03:06
2024-04-30T03:06
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ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Влияние США в Африке ослабевает, о чем наглядно свидетельствуют недавние события в Нигере и Чаде, тогда как позиции России в регионе, напротив, усиливаются до небывалого за многие годы уровня, считают опрошенные РИА Новости американские аналитики. В середине марта власти Нигера заявили, что соглашение о военном сотрудничестве "было навязано" Вашингтоном, и объявили его недействительным. Позднее госдепартамент США сообщил, что представители двух стран приступают к обсуждению условий вывода американских военных из африканской страны. Наряду с этим, правительство соседнего Чада за последние дни также поставило под сомнение соглашение в сфере безопасности, которое определяло условия пребывания военнослужащих США на территории страны. В Вашингтоне, в свою очередь, дали понять, что окончательного решения о выводе контингентов США из Нигера и Чада пока нет, и стороны намерены продолжать диалог на данную тему. По мнению почетного профессора политологии Калифорнийского государственного университета Бо Гросскапа, такое развитие событий во многом стало возможным благодаря "заметному потеплению" в отношениях стран Африки с РФ за последнее время. Как полагает аналитик, этот фактор позволил властям Чада "почувствовать уверенность" и выдвинуть США требование о выводе их войск. "Это произошло потому, что их симпатии смещаются в сторону России. Это важно", - подчеркнул Гросскап. Он добавил, что Москва "значительно укрепляет свои позиции" на африканском континенте, добиваясь влияния, которого "у нее не было со времен распада Советского союза". Данную точку зрения разделяет и редактор журнала Covert Action и военный эксперт Джереми Кузмаров, отмечая, что требования Чада и Нигера отражают растущее противодействие со стороны государств Африки на военное присутствие США в регионе. "В целом, события в Чаде, Нигере и других местах могут спровоцировать эффект домино и побудить другие страны добиваться закрытия американских военных баз", - поделился с РИА Новости своим мнением Кузмаров. Вместе с тем, он предостерег, что США сохраняют мощное военное присутствие в регионе, которое "не удастся искоренить в одночасье". Однако его сворачивание будет иметь для континента сугубо положительные последствия, убежден аналитик, поскольку Вашингтон "в значительной степени подпитывает там нестабильность и терроризм". Говоря о борьбе с терроризмом, директор независимого аналитического Центра мира и свободы Иван Эланд выразил уверенность в том, что РФ могла бы сыграть гораздо более благотворную роль для Африки, нежели ее геополитический соперник. "Почему бы не позволить России помочь этим странам в борьбе с исламистами? США необходимо сосредоточить все ресурсы и внимание на Восточной Азии", - заявил Эланд. С его точки зрения, американские политики одержимы идеей о том, что Вашингтону необходимо конкурировать с Москвой по всему миру, однако "столь устаревшее и неверное предположение является пережитком времен холодной войны". Аналитик убежден: правительству США пора признать, что Россия уже давно и успешно борется с исламским экстремизмом, и не чинить препятствия ее стабилизирующему влиянию на африканский регион.
https://ria.ru/20240420/gusev-1941247828.html
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сша, чад, россия, в мире
США, Чад, Россия, В мире
В США заявили об ослаблении американского влияния в Африке

Аналитики: влияние США в Африке ослабевает, а позиции России усиливаются

© AP Photo / Sam MednickНиамей, Нигер
Ниамей, Нигер - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Ниамей, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Влияние США в Африке ослабевает, о чем наглядно свидетельствуют недавние события в Нигере и Чаде, тогда как позиции России в регионе, напротив, усиливаются до небывалого за многие годы уровня, считают опрошенные РИА Новости американские аналитики.
В середине марта власти Нигера заявили, что соглашение о военном сотрудничестве "было навязано" Вашингтоном, и объявили его недействительным. Позднее госдепартамент США сообщил, что представители двух стран приступают к обсуждению условий вывода американских военных из африканской страны.
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Наряду с этим, правительство соседнего Чада за последние дни также поставило под сомнение соглашение в сфере безопасности, которое определяло условия пребывания военнослужащих США на территории страны. В Вашингтоне, в свою очередь, дали понять, что окончательного решения о выводе контингентов США из Нигера и Чада пока нет, и стороны намерены продолжать диалог на данную тему.
По мнению почетного профессора политологии Калифорнийского государственного университета Бо Гросскапа, такое развитие событий во многом стало возможным благодаря "заметному потеплению" в отношениях стран Африки с РФ за последнее время. Как полагает аналитик, этот фактор позволил властям Чада "почувствовать уверенность" и выдвинуть США требование о выводе их войск.
"Это произошло потому, что их симпатии смещаются в сторону России. Это важно", - подчеркнул Гросскап. Он добавил, что Москва "значительно укрепляет свои позиции" на африканском континенте, добиваясь влияния, которого "у нее не было со времен распада Советского союза".
Данную точку зрения разделяет и редактор журнала Covert Action и военный эксперт Джереми Кузмаров, отмечая, что требования Чада и Нигера отражают растущее противодействие со стороны государств Африки на военное присутствие США в регионе.
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"В целом, события в Чаде, Нигере и других местах могут спровоцировать эффект домино и побудить другие страны добиваться закрытия американских военных баз", - поделился с РИА Новости своим мнением Кузмаров.
Вместе с тем, он предостерег, что США сохраняют мощное военное присутствие в регионе, которое "не удастся искоренить в одночасье". Однако его сворачивание будет иметь для континента сугубо положительные последствия, убежден аналитик, поскольку Вашингтон "в значительной степени подпитывает там нестабильность и терроризм".
Говоря о борьбе с терроризмом, директор независимого аналитического Центра мира и свободы Иван Эланд выразил уверенность в том, что РФ могла бы сыграть гораздо более благотворную роль для Африки, нежели ее геополитический соперник.
"Почему бы не позволить России помочь этим странам в борьбе с исламистами? США необходимо сосредоточить все ресурсы и внимание на Восточной Азии", - заявил Эланд.
С его точки зрения, американские политики одержимы идеей о том, что Вашингтону необходимо конкурировать с Москвой по всему миру, однако "столь устаревшее и неверное предположение является пережитком времен холодной войны". Аналитик убежден: правительству США пора признать, что Россия уже давно и успешно борется с исламским экстремизмом, и не чинить препятствия ее стабилизирующему влиянию на африканский регион.
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