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Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото из-за инфляции в США - РИА Новости, 29.04.2024
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04:41 29.04.2024 (обновлено: 07:23 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/zoloto-1942981997.html
Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото из-за инфляции в США
Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото из-за инфляции в США - РИА Новости, 29.04.2024
Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото из-за инфляции в США
Продолжение разгона инфляции в США способно привести цену на золото к новым историческим рекордам до конца года, поделился мнением с РИА Новости главный стратег РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T04:41
2024-04-29T07:23
экономика
сша
ближний восток
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Продолжение разгона инфляции в США способно привести цену на золото к новым историческим рекордам до конца года, поделился мнением с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.Ранее в апреле цена золота достигла исторических максимумов, превысив 2,4 тысячи долларов за унцию. Этот рост был обусловлен как обострением ситуации на Ближнем Востоке, так и ожиданиями относительно изменений в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США."Многочисленные источники говорят о вероятном продолжении роста инфляции в США, что может привести к новым ценовым рекордам жёлтого металла в течении нынешнего года", — прокомментировал Худалов.В данный же момент наблюдается коррекция цен на золото от рекордных уровней из-за укрепления доллара, оценивает эксперт."Кроме того, цена на металл значительно оторвалась от уровня себестоимости даже самых высокозатратных добытчиков, позволяя производителям отрабатывать даже самые низкосортные руды, увеличивая предложение металла", — заключил Худалов.
https://ria.ru/20240417/zoloto-1940560862.html
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экономика, сша, ближний восток, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Ближний Восток, Федеральная резервная система США
Эксперт спрогнозировал рекордные цены на золото из-за инфляции в США

Эксперт Худалов: рост инфляции в США может привести к рекордной цене на золото

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУпаковка золотого слитка
Упаковка золотого слитка - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Упаковка золотого слитка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Продолжение разгона инфляции в США способно привести цену на золото к новым историческим рекордам до конца года, поделился мнением с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.
Ранее в апреле цена золота достигла исторических максимумов, превысив 2,4 тысячи долларов за унцию. Этот рост был обусловлен как обострением ситуации на Ближнем Востоке, так и ожиданиями относительно изменений в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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"Многочисленные источники говорят о вероятном продолжении роста инфляции в США, что может привести к новым ценовым рекордам жёлтого металла в течении нынешнего года", — прокомментировал Худалов.
В данный же момент наблюдается коррекция цен на золото от рекордных уровней из-за укрепления доллара, оценивает эксперт.
"Кроме того, цена на металл значительно оторвалась от уровня себестоимости даже самых высокозатратных добытчиков, позволяя производителям отрабатывать даже самые низкосортные руды, увеличивая предложение металла", — заключил Худалов.
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