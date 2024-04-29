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"Тупорылый черт": украинская телеведущая набросилась на Зеленского - РИА Новости, 29.04.2024
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21:23 29.04.2024 (обновлено: 22:19 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/zelenskiy-1943079901.html
"Тупорылый черт": украинская телеведущая набросилась на Зеленского
"Тупорылый черт": украинская телеведущая набросилась на Зеленского - РИА Новости, 29.04.2024
"Тупорылый черт": украинская телеведущая набросилась на Зеленского
Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью YouТube-каналу Walk&Talk назвала Владимира Зеленского "главным злом" и пожаловалась на критику со... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T21:23
2024-04-29T22:19
в мире
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россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью YouТube-каналу Walk&amp;Talk назвала Владимира Зеленского "главным злом" и пожаловалась на критику со стороны соотечественников за высказывание собственной позиции."У черта тупорылого, который их обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне и убивает их детей тоннами, кладбища растут, — они ему хлопают, он (для них. — Прим. ред.) молодец. А я, которая говорила им до этого: "Ребята, остановитесь", сейчас говорю, что, в принципе, это все ненормально, зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит &lt;…&gt;, — у меня, оказывается, руки по локоть в крови, и я — главное зло на этой земле", — возмутилась она.Как отметила телеведущая, у нее болит сердце за украинцев, которых она многократно предупреждала о том, что Зеленский и его окружение в конце концов сядут в самолет и оставят им разрушенную и разграбленную страну.Ранее Снежана Егорова заявляла, что поддерживает президента России Владимира Путина, и критиковала Зеленского за действия в Донбассе еще до начала СВО.
https://ria.ru/20240429/nato-1943076637.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
"Тупорылый черт": украинская телеведущая набросилась на Зеленского

Украинская телеведущая Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью YouТube-каналу Walk&Talk назвала Владимира Зеленского "главным злом" и пожаловалась на критику со стороны соотечественников за высказывание собственной позиции.
"У черта тупорылого, который их обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне и убивает их детей тоннами, кладбища растут, — они ему хлопают, он (для них. — Прим. ред.) молодец. А я, которая говорила им до этого: "Ребята, остановитесь", сейчас говорю, что, в принципе, это все ненормально, зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит <…>, — у меня, оказывается, руки по локоть в крови, и я — главное зло на этой земле", — возмутилась она.
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Как отметила телеведущая, у нее болит сердце за украинцев, которых она многократно предупреждала о том, что Зеленский и его окружение в конце концов сядут в самолет и оставят им разрушенную и разграбленную страну.
Ранее Снежана Егорова заявляла, что поддерживает президента России Владимира Путина, и критиковала Зеленского за действия в Донбассе еще до начала СВО.
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