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"Россия не забыла": в США сделали неожиданное заявление о Западе - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:10 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/zabyla-1943044820.html
"Россия не забыла": в США сделали неожиданное заявление о Западе
"Россия не забыла": в США сделали неожиданное заявление о Западе - РИА Новости, 29.04.2024
"Россия не забыла": в США сделали неожиданное заявление о Западе
Российские военные могут сбивать на Украине британские ракеты Storm Shadow быстрее, чем их будут производить, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер,... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:10
2024-04-29T16:10
специальная военная операция на украине
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джо байден
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские военные могут сбивать на Украине британские ракеты Storm Shadow быстрее, чем их будут производить, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, комментируя в соцсети X сообщение министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о поставках оружия Киеву.По словам главы британского оборонного ведомства, заводы по производству дальнобойных крылатых ракет перейдут на военный режим для поставок на Украину."Русские могут сбить их быстрее, чем вы сможете их произвести. За небольшую часть стоимости, которую вы платите за их создание", — написал Риттер.По мнению эксперта, даже вся британская армия не продержится и неделю в конфликте с Россией, поэтому аналитик призвал Шэппса меньше писать посты в интернете и уйти в отставку, избавив Запад от смущения за него.Риттер также призвал помнить, что когда-то Великобритания, Россия и США вместе воевали с нацизмом."Никогда не забывайте, что когда-то существовал великий альянс, который вместе победил нацистскую Германию и имперскую Японию. Грант Шэппс и все британское руководство забыли. Джо Байден и все американское руководство забыли. Россия не забыла. Россия никогда не забывает", — заключил экс-разведчик.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Польшу сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943000310.html
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в мире, сша, великобритания, россия, украина, джо байден, грант шэппс
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Великобритания, Россия, Украина, Джо Байден, Грант Шэппс
"Россия не забыла": в США сделали неожиданное заявление о Западе

Риттер: Россия будет сбивать британские ракеты быстрее, чем они производятся

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские военные могут сбивать на Украине британские ракеты Storm Shadow быстрее, чем их будут производить, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, комментируя в соцсети X сообщение министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о поставках оружия Киеву.
По словам главы британского оборонного ведомства, заводы по производству дальнобойных крылатых ракет перейдут на военный режим для поставок на Украину.
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"Русские могут сбить их быстрее, чем вы сможете их произвести. За небольшую часть стоимости, которую вы платите за их создание", — написал Риттер.
По мнению эксперта, даже вся британская армия не продержится и неделю в конфликте с Россией, поэтому аналитик призвал Шэппса меньше писать посты в интернете и уйти в отставку, избавив Запад от смущения за него.
Риттер также призвал помнить, что когда-то Великобритания, Россия и США вместе воевали с нацизмом.
«
"Никогда не забывайте, что когда-то существовал великий альянс, который вместе победил нацистскую Германию и имперскую Японию. Грант Шэппс и все британское руководство забыли. Джо Байден и все американское руководство забыли. Россия не забыла. Россия никогда не забывает", — заключил экс-разведчик.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Польшу сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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