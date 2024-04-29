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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Шостке в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Шостке в Сумской области - РИА Новости, 29.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Шостке в Сумской области

Взрыв прогремели в городе Шостка Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T19:46

2024-04-29T19:46

2024-04-29T19:46

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Взрыв прогремели в городе Шостка Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Шостке Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С 19.06 (совпадает с мск) в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире