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Украинские власти сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:29 29.04.2024 (обновлено: 18:51 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/vzryvy-1943064285.html
Украинские власти сообщили о серии взрывов в Харькове
Украинские власти сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 29.04.2024
Украинские власти сообщили о серии взрывов в Харькове
В Харькове прогремело несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:29
2024-04-29T18:51
в мире
харьков
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Харькове прогремело несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале.С 17:45 в области звучит сигнал воздушной тревоги."В Харькове серия взрывов", — написал градоначальник.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240429/zelenskiy-1943063409.html
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в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские власти сообщили о серии взрывов в Харькове

Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов на фоне воздушной тревоги

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Харькове прогремело несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале.
С 17:45 в области звучит сигнал воздушной тревоги.
"В Харькове серия взрывов", — написал градоначальник.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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