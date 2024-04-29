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Украинские власти сообщили о серии взрывов в Харькове
Украинские власти сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 29.04.2024
Украинские власти сообщили о серии взрывов в Харькове
В Харькове прогремело несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:29
2024-04-29T18:29
2024-04-29T18:51
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Харькове прогремело несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале.С 17:45 в области звучит сигнал воздушной тревоги."В Харькове серия взрывов", — написал градоначальник.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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Украинские власти сообщили о серии взрывов в Харькове
Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов на фоне воздушной тревоги