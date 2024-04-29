https://ria.ru/20240429/vzryvy-1943064285.html

Украинские власти сообщили о серии взрывов в Харькове

Украинские власти сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 29.04.2024

Украинские власти сообщили о серии взрывов в Харькове

В Харькове прогремело несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T18:29

2024-04-29T18:29

2024-04-29T18:51

в мире

харьков

россия

харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Харькове прогремело несколько взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале.С 17:45 в области звучит сигнал воздушной тревоги."В Харькове серия взрывов", — написал градоначальник.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240429/zelenskiy-1943063409.html

харьков

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины