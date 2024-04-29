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В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 29.04.2024 (обновлено: 14:46 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/vzryvy-1943025216.html
В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 29.04.2024
В Полтавской области прогремели взрывы
В Миргородском районе в Полтавской области на Украине прогремели взрывы, сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:39
2024-04-29T14:46
полтавская область
украина
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Миргородском районе в Полтавской области на Украине прогремели взрывы, сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. "Звуки взрывов были слышны в Миргородском районе", — написал он, не приведя подробностей. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, около полудня в Полтавской области объявили воздушную тревогу, она продлилась около часа.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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полтавская область, украина, в мире
Полтавская область, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире
В Полтавской области прогремели взрывы

Глава Полтавской ОВА Пронин сообщил о взрывах в Миргородском районе

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Миргородском районе в Полтавской области на Украине прогремели взрывы, сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале.
"Звуки взрывов были слышны в Миргородском районе", — написал он, не приведя подробностей.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, около полудня в Полтавской области объявили воздушную тревогу, она продлилась около часа.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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