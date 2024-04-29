https://ria.ru/20240429/vzryvy-1943025216.html

В Полтавской области прогремели взрывы

В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 29.04.2024

В Полтавской области прогремели взрывы

В Миргородском районе в Полтавской области на Украине прогремели взрывы, сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:39

2024-04-29T13:39

2024-04-29T14:46

полтавская область

украина

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Миргородском районе в Полтавской области на Украине прогремели взрывы, сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале. "Звуки взрывов были слышны в Миргородском районе", — написал он, не приведя подробностей. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, около полудня в Полтавской области объявили воздушную тревогу, она продлилась около часа.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240113/vzryv-1921107162.html

полтавская область

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полтавская область, украина, в мире