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Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов
Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов - РИА Новости, 29.04.2024
Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов
Максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов в 2024 году с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T03:39
2024-04-29T03:39
2024-04-29T04:28
общество
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов в 2024 году с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия")."Все трудящиеся женщины, включая самозанятых и ИП, имеют право на компенсации в период беременности и после родов, независимо от характера своей профессиональной деятельности. В 2024 году максимальная выплата с учетом стажа и размера зарплаты за предыдущие два года может составить до 565 тысяч рублей", — сказал он.По его словам, такие мамы могут заниматься предпринимательством и одновременно работать по трудовому договору. Выплаты по временной нетрудоспособности осуществляются за счет социального фонда, однако только для тех работниц, которые застрахованы и вносят свои взносы, отметил депутат."Эти отчисления могут осуществляться как по собственной инициативе застрахованной предпринимательницы, так и в виде обязательных платежей, взимаемых с работодателя. Если взносы в социальный фонд не были уплачены, компенсации по временной нетрудоспособности не предоставляются", — сообщил Говырин.
https://ria.ru/20240425/deti-1942192097.html
https://ria.ru/20231028/gd-1905807572.html
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общество, госдума рф, единая россия, год семьи
Общество, Госдума РФ, Единая Россия, Год семьи
Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов
Говырин: максимальная выплата по беременности составит до 565 тысяч рублей
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов в 2024 году с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
«
"Все трудящиеся женщины, включая самозанятых и ИП, имеют право на компенсации в период беременности и после родов, независимо от характера своей профессиональной деятельности. В 2024 году максимальная выплата с учетом стажа и размера зарплаты за предыдущие два года может составить до 565 тысяч рублей", — сказал он.
По его словам, такие мамы могут заниматься предпринимательством и одновременно работать по трудовому договору. Выплаты по временной нетрудоспособности осуществляются за счет социального фонда, однако только для тех работниц, которые застрахованы и вносят свои взносы, отметил депутат.
"Эти отчисления могут осуществляться как по собственной инициативе застрахованной предпринимательницы, так и в виде обязательных платежей, взимаемых с работодателя. Если взносы в социальный фонд не были уплачены, компенсации по временной нетрудоспособности не предоставляются", — сообщил Говырин.