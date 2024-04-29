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Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов - РИА Новости, 29.04.2024
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03:39 29.04.2024 (обновлено: 04:28 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/vyplaty-1942980947.html
Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов
Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов - РИА Новости, 29.04.2024
Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов
Максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов в 2024 году с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T03:39
2024-04-29T04:28
общество
госдума рф
единая россия
год семьи
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов в 2024 году с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").&quot;Все трудящиеся женщины, включая самозанятых и ИП, имеют право на компенсации в период беременности и после родов, независимо от характера своей профессиональной деятельности. В 2024 году максимальная выплата с учетом стажа и размера зарплаты за предыдущие два года может составить до 565 тысяч рублей&quot;, — сказал он.По его словам, такие мамы могут заниматься предпринимательством и одновременно работать по трудовому договору. Выплаты по временной нетрудоспособности осуществляются за счет социального фонда, однако только для тех работниц, которые застрахованы и вносят свои взносы, отметил депутат."Эти отчисления могут осуществляться как по собственной инициативе застрахованной предпринимательницы, так и в виде обязательных платежей, взимаемых с работодателя. Если взносы в социальный фонд не были уплачены, компенсации по временной нетрудоспособности не предоставляются", — сообщил Говырин.
https://ria.ru/20240425/deti-1942192097.html
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общество, госдума рф, единая россия, год семьи
Общество, Госдума РФ, Единая Россия, Год семьи
Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов

Говырин: максимальная выплата по беременности составит до 565 тысяч рублей

© iStock.com / shironosovБеременная женщина на УЗИ
Беременная женщина на УЗИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© iStock.com / shironosov
Беременная женщина на УЗИ . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов в 2024 году с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
«

"Все трудящиеся женщины, включая самозанятых и ИП, имеют право на компенсации в период беременности и после родов, независимо от характера своей профессиональной деятельности. В 2024 году максимальная выплата с учетом стажа и размера зарплаты за предыдущие два года может составить до 565 тысяч рублей", — сказал он.

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По его словам, такие мамы могут заниматься предпринимательством и одновременно работать по трудовому договору. Выплаты по временной нетрудоспособности осуществляются за счет социального фонда, однако только для тех работниц, которые застрахованы и вносят свои взносы, отметил депутат.
"Эти отчисления могут осуществляться как по собственной инициативе застрахованной предпринимательницы, так и в виде обязательных платежей, взимаемых с работодателя. Если взносы в социальный фонд не были уплачены, компенсации по временной нетрудоспособности не предоставляются", — сообщил Говырин.
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