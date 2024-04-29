https://ria.ru/20240429/vyplaty-1942980947.html

Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов

Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов - РИА Новости, 29.04.2024

Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов

Максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов в 2024 году с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T03:39

2024-04-29T03:39

2024-04-29T04:28

общество

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов в 2024 году с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия")."Все трудящиеся женщины, включая самозанятых и ИП, имеют право на компенсации в период беременности и после родов, независимо от характера своей профессиональной деятельности. В 2024 году максимальная выплата с учетом стажа и размера зарплаты за предыдущие два года может составить до 565 тысяч рублей", — сказал он.По его словам, такие мамы могут заниматься предпринимательством и одновременно работать по трудовому договору. Выплаты по временной нетрудоспособности осуществляются за счет социального фонда, однако только для тех работниц, которые застрахованы и вносят свои взносы, отметил депутат."Эти отчисления могут осуществляться как по собственной инициативе застрахованной предпринимательницы, так и в виде обязательных платежей, взимаемых с работодателя. Если взносы в социальный фонд не были уплачены, компенсации по временной нетрудоспособности не предоставляются", — сообщил Говырин.

https://ria.ru/20240425/deti-1942192097.html

https://ria.ru/20231028/gd-1905807572.html

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общество, госдума рф, единая россия, год семьи