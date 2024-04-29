https://ria.ru/20240429/vykhodnye-1943014091.html

Названы страны, в которых больше всего оплачиваемых праздничных выходных

Названы страны, в которых больше всего оплачиваемых праздничных выходных - РИА Новости, 29.04.2024

Названы страны, в которых больше всего оплачиваемых праздничных выходных

Иран и Камбоджа является мировыми лидерами по числу оплачиваемых праздничных выходных: в обеих странах насчитывается по 27 таких дней, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T11:59

2024-04-29T11:59

2024-04-29T13:53

камбоджа

россия

ботсвана

в мире

иран

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Иран и Камбоджа является мировыми лидерами по числу оплачиваемых праздничных выходных: в обеих странах насчитывается по 27 таких дней, выяснило РИА Новости. Иранцам столь продолжительный отдых обеспечивает большое количество религиозных праздников, а жителям Камбоджи, которая является по форме правления конституционной монархией, - памятные даты, связанные с важными вехами жизни королевской семьи, а также кхмерский новый год. Его принято отмечать с большим размахом в течение нескольких дней. Россия по числу оплачиваемых праздничных выходных находится на тринадцатом месте в мире - в этом году таких дней получилось четырнадцать. Вместе с нами столько же отдыхают жители еще целого ряда стран, например, Ботсваны, Бахрейна и Мьянмы. На нижних строчках рейтинга "отдыхающих стран" располагаются Тунис (6 оплачиваемых праздничных выходных), Уругвай (5 дней), и Чад (3 дня). При этом есть целый ряд стран, где федеральным законом наличие таких выходных и вовсе не предусмотрено, либо остается на усмотрение работодателя. К таким относятся, например, США и Япония, а также небольшие островные государства Тихого океана.

https://ria.ru/20230217/puteshestviya-1852424890.html

камбоджа

россия

ботсвана

иран

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камбоджа, россия, ботсвана, в мире, иран