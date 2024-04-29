Молдавские соотечественники в России не смогут проголосовать на выборах
Гросу: молдавские соотечественники в РФ не смогут голосовать на выборах по почте
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 апр – РИА Новости. Молдавские соотечественники в России не получат возможность голосовать по почте во время выборов, заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.
"Мы применим эту новую процедуру голосования по почте осенью этого года с перспективой универсального применения такого типа голосования для всех. Но с исключением стран-агрессоров. На территории России нет", - заявил Гросу в эфире телеканала Pro TV.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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