https://ria.ru/20240429/vybory-1943083611.html

Молдавские соотечественники в России не смогут проголосовать на выборах

Молдавские соотечественники в России не смогут проголосовать на выборах - РИА Новости, 29.04.2024

Молдавские соотечественники в России не смогут проголосовать на выборах

Молдавские соотечественники в России не получат возможность голосовать по почте во время выборов, заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T22:10

2024-04-29T22:10

2024-04-29T22:10

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КИШИНЕВ, 29 апр – РИА Новости. Молдавские соотечественники в России не получат возможность голосовать по почте во время выборов, заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. "Мы применим эту новую процедуру голосования по почте осенью этого года с перспективой универсального применения такого типа голосования для всех. Но с исключением стран-агрессоров. На территории России нет", - заявил Гросу в эфире телеканала Pro TV. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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россия, молдавия, москва, игорь гросу, майя санду, в мире