https://ria.ru/20240429/vybory-1943007653.html

Китай не заинтересован во вмешательстве в выборы в США, заявили в Пекине

Китай не заинтересован во вмешательстве в выборы в США, заявили в Пекине - РИА Новости, 29.04.2024

Китай не заинтересован во вмешательстве в выборы в США, заявили в Пекине

Пекин не заинтересован во вмешательстве в предстоящие президентские выборы в США и не собирается это делать, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T11:07

2024-04-29T11:07

2024-04-29T11:11

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энтони блинкен

джо байден

дональд трамп

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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Пекин не заинтересован во вмешательстве в предстоящие президентские выборы в США и не собирается это делать, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в понедельник. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что США видели попытки КНР оказать влияние на выборы в США, в ходе встреч в Китае он дал понять, что это неприемлемо. "Невмешательство во внутренние дела является одним из основных принципов китайской дипломатии, президентские выборы в США - это внутреннее дело США, Китай не будет вмешиваться никоим образом и никогда не был (в этом) заинтересован", - сказал Линь Цзянь. Дипломат подчеркнул, что Пекин решительно выступает против любого использования темы Китая для подрыва интересов КНР в предвыборных целях. Линь Цзянь также призвал США оставить ни на чем не основанные подозрения, а также перестать очернять Китай, но делать больше вещей, которые поспособствуют стабильности китайско-американских отношений и интересам народов двух стран. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240426/kitay-1942397259.html

https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, китай, пекин, энтони блинкен, джо байден, дональд трамп