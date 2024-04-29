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Китай не заинтересован во вмешательстве в выборы в США, заявили в Пекине - РИА Новости, 29.04.2024
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11:07 29.04.2024 (обновлено: 11:11 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/vybory-1943007653.html
Китай не заинтересован во вмешательстве в выборы в США, заявили в Пекине
Китай не заинтересован во вмешательстве в выборы в США, заявили в Пекине - РИА Новости, 29.04.2024
Китай не заинтересован во вмешательстве в выборы в США, заявили в Пекине
Пекин не заинтересован во вмешательстве в предстоящие президентские выборы в США и не собирается это делать, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T11:07
2024-04-29T11:11
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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Пекин не заинтересован во вмешательстве в предстоящие президентские выборы в США и не собирается это делать, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в понедельник. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что США видели попытки КНР оказать влияние на выборы в США, в ходе встреч в Китае он дал понять, что это неприемлемо. "Невмешательство во внутренние дела является одним из основных принципов китайской дипломатии, президентские выборы в США - это внутреннее дело США, Китай не будет вмешиваться никоим образом и никогда не был (в этом) заинтересован", - сказал Линь Цзянь. Дипломат подчеркнул, что Пекин решительно выступает против любого использования темы Китая для подрыва интересов КНР в предвыборных целях. Линь Цзянь также призвал США оставить ни на чем не основанные подозрения, а также перестать очернять Китай, но делать больше вещей, которые поспособствуют стабильности китайско-американских отношений и интересам народов двух стран. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240426/kitay-1942397259.html
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в мире, сша, китай, пекин, энтони блинкен, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Китай, Пекин, Энтони Блинкен, Джо Байден, Дональд Трамп
Китай не заинтересован во вмешательстве в выборы в США, заявили в Пекине

МИД КНР: Китай не намерен вмешиваться в выборы в США, это их внутреннее дело

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Пекин не заинтересован во вмешательстве в предстоящие президентские выборы в США и не собирается это делать, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге в понедельник.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что США видели попытки КНР оказать влияние на выборы в США, в ходе встреч в Китае он дал понять, что это неприемлемо.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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"Невмешательство во внутренние дела является одним из основных принципов китайской дипломатии, президентские выборы в США - это внутреннее дело США, Китай не будет вмешиваться никоим образом и никогда не был (в этом) заинтересован", - сказал Линь Цзянь.
Дипломат подчеркнул, что Пекин решительно выступает против любого использования темы Китая для подрыва интересов КНР в предвыборных целях. Линь Цзянь также призвал США оставить ни на чем не основанные подозрения, а также перестать очернять Китай, но делать больше вещей, которые поспособствуют стабильности китайско-американских отношений и интересам народов двух стран.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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