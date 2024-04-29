https://ria.ru/20240429/vsu-1943058090.html

"Взяли и схватили": офицер СБУ раскрыл, что Россия сделала с ВСУ

"Взяли и схватили": офицер СБУ раскрыл, что Россия сделала с ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024

"Взяли и схватили": офицер СБУ раскрыл, что Россия сделала с ВСУ

Россия уничтожила всю кадровую армию Украины, а необученные новобранцы уже не помогут киевскому режиму, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T17:52

2024-04-29T17:52

2024-04-29T17:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия уничтожила всю кадровую армию Украины, а необученные новобранцы уже не помогут киевскому режиму, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Это ошибочное (мнение. — Прим. ред.), что якобы количество личного состава, мобилизация к чему-то приведет. Она могла бы привести, если бы те, кто пришел формировать новые подразделения, были бы кадровые, обученные военнослужащие, то есть кадровая армия. Но у нас кадровой армии, к большому сожалению, уже нет", — отметил он.По словам офицера, мобилизация не поможет киевскому режиму переломить ход конфликта, так как новых солдат невозможно обучить из-за их нежелания воевать."Если ты не хочешь воевать, то ты и учиться не будешь. Тебя взяли, схватили, ты понял — деньги платят и ладно. Тебе говорят: "Учись стрелять". — "А оно мне не надо, не буду учиться", — рассуждал Стариков.Аналитик также призвал обратить внимание на высокий средний возраст новобранцев, многие из которых уже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и не могут, по его словам, пробежать и 50 метров без угрозы инфаркта или инсульта.В понедельник украинское издание "Новое время" сообщило, что с 2022 года на Украине завели более 11 тысяч уголовных дел за уклонение от призыва и воинского учета.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. В законопроекте прописано, что потенциальные призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240429/zabyla-1943044820.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев, россия, служба безопасности украины