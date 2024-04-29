https://ria.ru/20240429/vsu-1943000827.html

СМИ узнали о новом приказе солдатам ВСУ из-за наступления российской армии

СМИ узнали о новом приказе солдатам ВСУ из-за наступления российской армии - РИА Новости, 29.04.2024

СМИ узнали о новом приказе солдатам ВСУ из-за наступления российской армии

Бойцам ВСУ приказали перестать строить оборонные сооружения в районе Авдеевки, пишет Japan Times со ссылкой на украинских солдат. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T09:54

2024-04-29T09:54

2024-04-29T14:44

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александр сырский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бойцам ВСУ приказали перестать строить оборонные сооружения в районе Авдеевки, пишет Japan Times со ссылкой на украинских солдат."Ситуация изменилась. Нам сказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать приказов. Российская армия атакует и продвигается вперед", — рассказал один из них.Издание отмечает, что российская армия сумела добиться успехов, в то время как ВСУ испытывают острую нехватку личного состава.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

https://ria.ru/20240428/cbc-1942897288.html

авдеевка

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в мире, авдеевка, россия, часов яр, александр сырский, вооруженные силы украины