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СМИ узнали о новом приказе солдатам ВСУ из-за наступления российской армии - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:54 29.04.2024 (обновлено: 14:44 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/vsu-1943000827.html
СМИ узнали о новом приказе солдатам ВСУ из-за наступления российской армии
СМИ узнали о новом приказе солдатам ВСУ из-за наступления российской армии - РИА Новости, 29.04.2024
СМИ узнали о новом приказе солдатам ВСУ из-за наступления российской армии
Бойцам ВСУ приказали перестать строить оборонные сооружения в районе Авдеевки, пишет Japan Times со ссылкой на украинских солдат. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T09:54
2024-04-29T14:44
в мире
авдеевка
россия
часов яр
александр сырский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бойцам ВСУ приказали перестать строить оборонные сооружения в районе Авдеевки, пишет Japan Times со ссылкой на украинских солдат."Ситуация изменилась. Нам сказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать приказов. Российская армия атакует и продвигается вперед", — рассказал один из них.Издание отмечает, что российская армия сумела добиться успехов, в то время как ВСУ испытывают острую нехватку личного состава.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
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в мире, авдеевка, россия, часов яр, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Россия, Часов Яр, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ узнали о новом приказе солдатам ВСУ из-за наступления российской армии

JT: ВСУ приостановили строительство оборонных сооружения в районе Авдеевки

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бойцам ВСУ приказали перестать строить оборонные сооружения в районе Авдеевки, пишет Japan Times со ссылкой на украинских солдат.
"Ситуация изменилась. Нам сказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать приказов. Российская армия атакует и продвигается вперед", — рассказал один из них.
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Издание отмечает, что российская армия сумела добиться успехов, в то время как ВСУ испытывают острую нехватку личного состава.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаРоссияЧасов ЯрАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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