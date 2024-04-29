https://ria.ru/20240429/volontery-1943027741.html

Волонтеры ВДНХ помогли провести более 350 мероприятий за три года

Волонтеры ВДНХ помогли провести более 350 мероприятий за три года - РИА Новости, 29.04.2024

Волонтеры ВДНХ помогли провести более 350 мероприятий за три года

Более 350 мероприятий провели волонтеры ВДНХ за три года, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:58

2024-04-29T13:58

2024-04-29T13:58

выставка-форум "россия"

москва

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 350 мероприятий провели волонтеры ВДНХ за три года, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. "За три года волонтеры помогли провести более 350 мероприятий и отработали на главной выставке страны более 18 тысяч часов. Для многих из них ВДНХ стала местом, где можно найти единомышленников и одновременно провести время с пользой", - говорится в сообщении. Волонтеры не только участвуют в мероприятиях, но и организовывают собственные проекты. Например, этой весной ко Дню писателя провели акцию #КниговоротВДНХ. Участники передали для открытых книжных пунктов на территории выставки более тысячи книг, подчеркивается в сообщении на сайте.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, выставка-форум "россия"