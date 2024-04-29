Волонтеры ВДНХ помогли провести более 350 мероприятий за три года

Волонтеры ВДНХ в Москве помогли провести более 350 мероприятий за три года
Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".
Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".
Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.
Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".
В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.
В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".
На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".
На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".
Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".
Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".
Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.
Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.
Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.
Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".
Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.
Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.
Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.
Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.
Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".
Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".
Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.
Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.
В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".
В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".
Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".
Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".
В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".
На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".
Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".
Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.
Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.
В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".
Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.
Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.
Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".
Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.
В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".